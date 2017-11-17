Дронова впервые привезли на место страшной ДТП для следственного эксперимента

В Харькове вечером 16 ноября на месте трагического ДТП провели третий следственный эксперимент. И впервые при участии водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Об этом говорится в программе ТСН.Ранок.

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Геннадия Дронова на место трагедии привезли из СИЗО в автозаке и в наручниках.

Следователи провели многочисленные замеры. Впрочем, результаты эксперимента, как и двух предыдущих, правоохранители оставили в тайне в интересах следствия.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел апелляцию Дронова на меру пресечения в виде содержания под стражей. Водитель Volkswagen Touareg пытался выйти из СИЗО под домашний арест. Однако судья Ярослав Чопенко оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Во время слушания Геннадий Дронов, который участвовал в заседании в режиме онлайн-конференции, заявил, что не признает себя виновным в аварии, которая унесла шесть жизней, а семью другого водителя-участника ДТП Елены Зайцевой обвинил в попытке давить на суд и следствие. После оглашения решения суда Дронов упал на стол, и видеосвязь прервалась.