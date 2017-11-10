В Нацполиции уточнили число аэропортов, по которым поступили сообщения о минировании

Сегодня, 10 ноября, неизвестные сообщили в полицию о заминировании десяти аэропортов в разных городах Украины - Виннице, Одессе, Днепре, Киеве, Запорожье, Харькове, Ивано-Франковске, Херсоне, Ужгороде и Черновцах.

Читайте такжеНеизвестные сообщили об угрозе взрывов в аэропортах по всей Украине, их работа парализованаЭту информацию Громадському радыо подтвердили в областных управлениях Нацполиции.

Так, например, в кабинет директора ОАО «Международный аэропорт «Одесса» позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатое вещество. Работу аэропорта приостановили, полиция эвакуировала около 450 человек граждан. Позже в полиции заявили, что взрывчатых веществ не обнаружили.

В Харькове эксперты осмотрели около 20 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 200 граждан. Никаких взрывчатых веществ в аэропорту обнаружено не было.

Так же уже известно, что взрывчатые вещества не были обнаружены в аэропортах Днепра, Винницы, Ивано-Франковска, Запорожья, Ужгорода и Херсона.

Напомним, за ложные сообщения о минировании предусмотрена уголовная ответственность по ст. 259 УК ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности"). Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 октября, стало известно о минировании двух станций киевского метрополитена. В сообщении от анонима о взрывчатке речь шла о станции «Крещатик» и «Дворец спорта». Взрывоопасных предметов на указанных станциях не обнаружили.