В Харькове пришла в себя беременная женщина, которая пострадала в страшном ДТП

В Харькове пришла в сознание беременная женщина, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на и.о. начальника Управления здравоохранения ОГА Галину Сироштан.

Читайте такжеВрачи рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в жутком ДТП в ХарьковеПо ее сведениям, пациентку вывели из искусственного сна и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения областной клинической больницы.

«В больницах сейчас остаются трое пострадавшие в ДТП. Одну из двух пациенток «скорой» выписали - она продолжит лечиться амбулаторно. В областной клинической больнице проходят лечение две пациентки. Состояние беременной женщины улучшилось, она уже в сознании, дышит самостоятельно и пытается садиться. Ее перевели из реанимационного отделения в гинекологию. Ребенок тоже развивается нормально», - отметила Сироштан.

Как сообщал УНИАН, авария на ул. Сумской произошла около 20:45 18 октября. По информации Национальной полиции, автомобиль Lexus 20-летней Елены Зайцевой въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.