В Одессе суд рассмотрит допматериалы прокуратуры на россиянина–фигуранта "дела 2 мая"

Апелляционный суд Одесской области рассмотрит дополнительные материалы прокуратуры на россиянина Евгения Мефедова – фигуранта дела 2 мая 2014 года, обвиняемого в сепаратизме и организации массовых беспорядков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 6 ноября суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб защитников Мефедова и Сергея Долженкова на постановления Киевского районного суда Одессы от 13 октября о мере пресечения данным фигурантам в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога.

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«Решено рассмотреть дополнительные материалы, имеющиеся в распоряжении досудебного следствия, которые, как утверждает прокурор, подтверждают наличие обоснованного подозрения, выдвинутого, в частности, Мефедову, а также доказывают наличие рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может совершить действия, направленные на воспрепятствование уголовному производству», - сообщили в суде.

Долженков и Мефедов подозреваются в преступлениях по ч. 1 ст. 109, ч.1 ст.14 ч.1 ст. 294 УК Украины, - в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя с целью захвата государственной власти, а также в приготовлении к организации массовых беспорядков, которые сопровождались сопротивлением представителям власти.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме. Позднее были выдвинуты дополнительные подозрения.

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Прокуратура Одесской области обжаловала оправдательный приговор.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант, Владислав Ильницкий, в августе сбежал в Российскую Федерацию.