Кому нужны скандалы вокруг Минздрава

Есть сферы, от которых зависит повседневная жизнь каждого из нас. Одна из них – медицина. Примерно год тому назад Министерство здравоохранения Украины превратилось в эпицентр информационных бурь. Сложно напрямую связывать эту перемену с началом активной работы на посту министра Василия Князевича. Но с приходом вроде бы тихого, даже застенчивого и незаметного человека вечная "тихая гавань" всех украинских правительств вдруг стала любимой мишенью оппозиции, а сам министр – поневоле одним из главных ньюсмейкеров страны. Что же вот уже год происходит вокруг министерства или, шире говоря, в целом с нашей медициной? Кто определяет, так сказать, температуру отрасли? Насколько эффективную политику проводит нынешнее руководство министерства и почему тот же министр многим «перешел дорогу»?

Как инициаторы иммунизации стали ее врагами

Пожалуй, вся информация, необходимая для ответа на эти вопросы, доступна любому интересующемуся. Потратив пару часов на чтение публикаций в СМИ, можно заметить некие новостные линии, которые легко сложить в относительно стройную хронологию событий. Складывается стойкое впечатление, что в отрасли могут произойти реальные перемены к лучшему. Но есть группы людей, прочно связанные с бизнесом и политикой, которым это, как говорится, серьезно «не в тему». Поэтому, когда коса реформ находить на камень прибыли, они готовы поставить под угрозу здоровье миллионов. Готовы ухудшить отношения Украины с крупными и авторитетными международными организациями, от которых не в последнюю очередь зависит ситуация в отечественной медицине. При этом, судя по всему, ресурсы и возможности, которыми располагают люди, дирижирующие скандалами вокруг Минздрава, наводят на мысль о том, что слухи о могуществе в нашей стране "околомедицинской мафии" не столь уж преувеличены. Поэтому противостоять ей сложно любому – будь ты врач или министр.

Все, вероятно, помнят, что первая информационная лавина накрыла министерство с началом дополнительной иммунизации молодежи против кори и краснухи. Предыстория такова: в 2005-2007 годах Минздрав, возглавляемый в то время министром Юрием Поляченко, Министерство семьи, молодежи и спорта под руководством Виктора Коржа и еще ряд украинских ведомств и международных организаций провели масштабные исследования, определив опасность возникновения эпидемий кори и краснухи в Украине среди молодых людей, которые уже не подпадают под плановую иммунизацию.

Согласно научно обоснованным прогнозам, следующая вспышка опасных болезней в Украине придется на 2010-2011 годы. Кроме 20-50 тысяч больных и практически неизбежных в этой ситуации десятков смертей эпидемия опасна рождением в будущем сотен детей с врожденными пороками, а также распространением болезни с территории Украины в другие государства. По сути, речь идет о том, что через пару лет наше государство может быть обозначено красным цветом опасности на всех картах мира. Об отношении цивилизованных стран к государству-источнику эпидемии говорить излишне: "Евро-2012" может превратиться в несбывшуюся мечту. Но гораздо более важно то, что миллионам украинцев придется жить в зоне эпидемии.

Понимая серьезность надвигающейся беды, работавшее в то время правительство Виктора Януковича приложило огромнейшие усилия, чтобы убедить ЮНИСЕФ благотворительно закупить для Украины 9 млн.доз вакцины. Общая стоимость проекта составила, по данным открытых источников, 5,5 млн. долларов. Заметим, теперь уже известно, что за последние 8 лет в мире было использовано 360 млн.доз именно такой вакцины, которую получила наша страна. Поскольку речь шла о выполнении Украиной международных обязательств, отечественное законодательство не предполагало государственной регистрации ввозимой вакцины.

О том, какие силы были задействованы в проекте дополнительной иммунизации, можно судить по подписям под проектом соответствующего правительственного распоряжения: от Академии медицинских наук – Розенфельд Л.Г., от Министерства семьи, молодежи и спорта – Корж В.П., от Минфина – Копылов В.А., от Минэкономики – Кинах А.К., от Министерства образования и науки – Жебровский Б.М., от Минобороны – Гриценко А.С., от Минюста – Лавринович А.В., от МЧС – Шуфрич Н.И. Это не весь перечень ведомств и их руководителей, которые в итоге полностью одобрили проведение дополнительной иммунизации.

Когда лучшая защита – нападение… Список действующих лиц важен по той причине, что через год, когда в стране работало уже новое правительство, история с дополнительной иммунизацией превратилась то ли в детектив, то ли в триллер.

Напомним, год тому назад заглавной новостью украинских СМИ стало сообщение о том, что в Краматорске из-за прививки умер старшеклассник. При этом, однако, мало кто задавался вопросом о причинах необычайной информированности центральных телеканалов не просто о событиях в Донецкой области, но о причинах смерти отдельного ребенка. Оперативность, с которой смаковалась трагедия, удивительна для Украины сама по себе. Каналы оказались, как говориться, в нужное время в нужном месте - с телекамерами, блокнотами и заранее заготовленными обвинениями в адрес новых сотрудников Минздрава - людей, которые, как мы понимаем, в тот момент, как и врачи, еще не знали, что на самом деле произошло. Тем более, что новый состав министерства стал простым исполнителем ранее утвержденного проекта о дополнительной иммунизации, и обвинения в неправильной организации проекта были как минимум несправедливыми.

Любопытно, что в роли главного обвинителя Василия Князевича в СМИ выступил тот самый Виктор Корж, подписи которого стоят под документами о проведении дополнительной иммунизации. Можно, конечно, допустить, что бывший министр попытался попросту снять ответственность с себя и с тех, кто вместе с ним принимал решения по иммунизации.

Но с течением времени нападки оппонентов на министерство и требования отправить нового министра в отставку становились все жестче, постепенно превращаясь в истерию вокруг иммунизации. Обращения Князевича и других руководителей Минздрава с требованиями прекратить антивакцинальную кампанию ни к чему не привели.

Активная PR-кампания сделала свое дело: украинцы массово отказываются даже от плановых прививок. Дополнительную иммунизацию против кори и краснухи провести уже невозможно – люди напуганы, а срок годности вакцины истекает.

Между тем, ЮНИСЕФ, задействовав все международные возможности, провела свои исследования, подтвердив безопасность завезенной в Украину вакцины. Что фактически поставило под сомнение возможности сотрудничества нашего государства с международными организациями в дальнейшем, а также открыло путь к судебным искам производителя вакцины против страны, которая на пустом месте опорочила его деловую репутацию.

Ровно в этот момент на сцену снова вышел тот самый депутат Виктор Корж, который… обвинил министерство и лично министра в провале кампании по дополнительной иммунизации! Иными словами, человек, которого целый год призывали не делать антирекламу прививкам, внезапно озаботился неизбежными вспышками эпидемий в Украине. Лучшая защита – нападение? Ведь к сегодняшнему дню сотни украинских и иностранных специалистов подтвердили, что смерть подростка спустя 12 часов после прививки стала трагическим совпадением. Это очевидно, если учесть, что еще восемь детей, привитых из того же флакона, что и погибший парень, чувствовали себя нормально и сейчас совершенно здоровы. Кроме того, клиническая картина, приведшая к смерти, до того не была ни разу описана нигде в мире за все годы использования вакцины. Хотя об этом не принято говорить, но, по намекам в публикациях можно понять, что причиной смерти стала если не халатность, то непрофессионализм врачей, оказывавших ребенку первую помощь. Но, впрочем, это другая тема.

Рынок, которому могут позавидовать нефтегазовые бароны… Судя по всему, скандалы вокруг иммунизации – это только ширма, которой прикрываются люди, сделавшие бизнес на, мягко говоря, несовершенстве нашей здравоохранительной системы. Хорошо известно, что в Минздраве при новом руководстве за год были начаты как минимум две коренные реформы: самой системы здравоохранения и системы лицензирования лекарственных средств.

Первая началась с уже проведенной (по сути впервые в украинской истории!) инвентаризации всего, что традиционно относится к медицине – всех ведомственных и "обычных" больниц, всех так называемых койко-мест, всех финансовых потоков. На официальном уровне обнаружились любопытные вещи, которые известны каждому пациенту и без инвентаризации: денег на медицину выделяется мало, но даже те средства, которые есть, расходуют совершенно бездарно, что, конечно, позволяет подворовывать. Скажем, дублирование тех самых койко-мест позволяет отдельным медучреждениям получать и осваивать бюджеты, которые никак не объясняются количеством реальных больных и качеством оказанной им помощи. Летом прошлого года Василий Князевич выступил с идеей повысить ответственность врача: министерство разработало несколько законопроектов. При этом нынешний министр стал первым руководителем ведомства, который заявил о необходимости значительного повышения зарплат медикам и зависимости размера оклада от квалификации и количества пациентов. Пожалуй, несложно представить, насколько были задеты интересы тех, кто прекрасно чувствует себя в нынешней системе медицинской коррупции и для кого именно эта порочная система стала основой бизнеса.

Но еще более болезненные точки, вероятно, были задеты, когда речь зашла о реформировании схемы попадания лекарств на украинский рынок. До сих пор лицензированием, регистрацией и тому подобными манипуляциями занимались три госструктуры, сложно координирующие деятельность между собой и еще сложнее контролируемые со стороны. Очевидно, что единственной логично объяснимой целью существования запутанной схемы было максимальное коррумпирование рынка, обороты которого без преувеличения превосходят газовый и нефтяной секторы экономики. О том, сколь болезненно "хозяева" рынка восприняли внешнее вторжение в их бизнес, можно судить по взлету цен на лекарства, по организованному закрытию аптек и искусственно созданному дефициту лекарств. Вроде, первая атака "аптечной мафии" захлебнулась, поскольку расчет на «народное возмущение», не оправдался. Но, судя по всему, это, конечно, не конец войны. Это только передышка, и сопротивление решению Минздрава учредить одну государственную структуру – прозрачную и контролируемую - для наполнения украинского рынка качественными препаратами, может только усилиться.

Слишком многим не нравится сегодня то, что делает министерство и его руководитель. В этой обстановке скандалы вокруг Минздрава, истеричная атмосфера, как минимум, дают возможность отвлечь внимание. Скажем, от того, как год тому назад удалось распотрошить государственное предприятие "Госмедпром", выведя из его состава и передав в частные руки самые привлекательные украинские предприятия – производитель инсулина "Индар", производитель ампул Полтавский завод медстекла, ряд других. Украинские СМИ достаточно подробно осветили схему и технологию проведения этой «комбинации», но этим все и ограничилось.

И здесь возникают острые вопросы, ответы на которые не найти в Интернете: чьими спикерами выступают те, кто яростно оппонирует Минздраву? Кому на руку искусственные скандалы вокруг министерства? Почему сам Василий Князевич ни разу публично не заявил, кто противостоит начатым им изменениям, не назвал своих оппонентов? Почему молчат те, кого называют силовыми структурами, ответственными за национальную безопасность? И что это за влиятельные люди и силы, в борьбу с которыми не ввязываются даже руководители государства? О каком будущем этой страны может идти речь, если слишком многие ответственные чиновники знают о повышении с каждым днем эпидемиологической опасности, но ничего не предпринимают? Даже говорить об этой угрозе вслух по-прежнему рискует только тот же Василий Князевич. Те же, кто должен был бы услышать, оказываются «вне доступа». Словом, мы так и не знаем, кто же свободно и безнаказанно распоряжается здоровьем и жизнями миллионов людей.

Галина Галайда