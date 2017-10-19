Виновница ДТП в Харькове обращалась за помощью в больницу

В настоящее время шестеро пострадавших в аварии в Харькове остаются в больницах, двое самых тяжелых – сестры – в реанимации после операций, сообщает ТСН. Относительно состояния пострадавшей беременной женщины врачи говорят, что травмы не тяжелые, однако из-за стресса она требует усиленного ухода, чтобы сохранить беременность. Прогнозы относительно нее обнадеживающие, говорят, что беременность удалось сохранить.

Читайте такжеДТП в центре Харькова: водитель второго автомобиля проходит по делу как свидетельТакже стало известно, что в течение ночи в больницу обратились еще трое пострадавших – это водители автомобилей-участников ДТП и пассажир Lexus. Водитель Volkswagen и пассажир внедорожника от госпитализации отказались. Водителя Lexus в больницу доставляли под конвоем.

"У нее патологий внутренних органов выявлено не было. Собственно говоря, так под конвоем она от нас и отбыла. Ее не госпитализировали", – сообщил врач Харьковской больницы скорой помощи Андрей Козаченко.

По информации прокуратуры, уже утверждено подозрение в отношении водителя Lexus и в ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения. В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что девушка уже арестована судом.

Как сообщал УНИАН, 18 октября, в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, врезался в другое авто и протаранил толпу. В результате чего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу.

Как сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на несколько источников, Елена является приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун", также председателя правления и генерального директора ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет". Также она приходится сводной сестрой экс-заместителю прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрию Зайцеву, который сейчас находится в розыске. Сама девушка учится в Харьковском национальном университете имени Каразина.