ДТП в Харькове: врачи прооперировали трех пострадавших, двое - в крайне тяжелом состоянии

Состояние двух человек, пострадавших в ДТП в Харькове, остается крайне тяжелым, сообщает "112 Украина". По данным ТСН, двое пострадавших провели ночь в реанимации, о состоянии всех пострадавших врачи обещают рассказать через несколько часов.

Читайте такжеОпубликовано фото с камер наблюдения, на которых видно момент аварии в Харькове"Уже сейчас, соболезнуя семьям погибших, харьковчане начинают приносить цветы на место происшествия. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым", - сообщила журналист канала.

Как сообщал УНИАН, в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Фольксваген "Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители обоих автомобилей остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате инцидента 6 человек погибли, еще 6 получили ранения.

Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами").