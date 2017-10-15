Глава немецкого Бундестага выразил солидарность с Сенцовым

Глава немецкого Бундестага Норберт Ламмерт выразил солидарность с режиссерами украинцем Олегом Сенцовым и россиянином Кириллом Серебренниковым, сообщает DW.

«Нельзя говорить о важности плюрализма, но при этом не давать журналистам, деятелям культуры внутри страны проявлять плюрализм. Это происходит во многих странах мира... К сожалению, это происходит и в России», - заявил Ламмерт, выступая на заседании 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге в воскресенье.

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Ламмерт напомнил о деле украинского режиссера Сенцова, который был осужден российскими властями к 20 годам колонии строгого режима, и случай Серебренникова, который находится под домашним арестом.

«От имени немецкой делегации я хотел бы выразить нашу солидарность с такими людьми, как Серебренников и Сенцов, где бы ни были эти люди», - сказал глава Бундестага.

Ранее Верховная Рада Украины обратилась к парламентам стран-членов МПС с призывом бойкотировать инициированную российской стороной 137-ю ассамблею МПС. Парламент мотивировал свой призыв тем, что Россия является страной - нарушителем устава Межпарламентского союза и устава ООН.

Как известно, Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Свою вину он не признал.

Художественного руководителя московского «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали в августе. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Сейчас Серебренников находится под домашним арестом. Он отвергает все обвинения.