Одесса без горячей воды: почему всем одесситам предлагают переходить на бойлеры

Энергоресурсы и сопряженные с их потреблением проблемы - одна из самых обсуждаемых в Украине тем. Постоянный рост цен на энергоносители, расходы на их закупку и вечный ремонт дырявых коммуникаций заставили власти Одессы пересмотреть необходимость централизованных поставок горячей воды в городе. Тем более, что десятилетиями горячая вода и так появлялась в квартирах одесситов только в холодные месяцы. Хотя и ее «горячей» называть можно с натяжкой – чтобы из кранов действительно потекла тепленькая, сначала нужно было спустить в никуда несколько кубометров недешевого ресурса.

Вода мимо крана

Первым шагом к исправлению этой плачевной ситуации стало принятие депутатами горсовета Одессы комплексной программы энергоэффективности на 2017-2021 годы с финансированием из разных источников на сумму почти 2 млрд гривен. В документе, помимо термомодернизации бюджетных учреждений (утепление стен, крыши, замена старых окон), строительства новых котельных, частичной реконструкции системы теплоснабжения и прочего, отельным пунктом предусмотрена ликвидация услуги «Горячее водоснабжение» (ГВС).

Дело в том, что в последние годы количество абонентов коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», централизованно пользующихся горячей водой, значительно уменьшилось. По данным компании, поставка ГВС происходит в 2 250 жилых домов. Но из более 400 тысяч абонентов, потребителями горячей воды являются около 79 тысяч человек. При этом большинство из них (по подсчетам КП – более 67 тысяч человек) не имеют счетчиков, оплату производят, исходя из установленных нормативов (примерно, 4 кубометра на человека в месяц), но вычислить реальное потребление ними горячей воды – невозможно.

«Определено, что за прошлый отопительный сезон около 470 жилых домов практически не пользовались данной услугой (потребление составило менее 1 тыс литров на одного человека в год). Предоставление услуги горячего водоснабжения носит сезонный характер, требует больших капитальных затрат на полноценное восстановление и является убыточным для КП «Теплоснабжение города Одессы», - отметили авторы программы энергоэффективности.

Действительно, с 2010-го по 2016 годы потребность в ГВС в Одессе снизилась с 4,375 млн кубометров до почти 575,5, то есть на 87%. Однако плановый отпуск воды, с учетом всех потребителей, в том числе, нежилого фонда, составляет 8,3 млн кубометров. Другими словами, затраты КП не изменились, что приводит к высокой себестоимости данной услуги, а покрыть их не получается, даже если повысить цены для потребителей.

На сегодня стоимость подогрева одного кубометра воды в Одессе составляет порядка 70 гривен. В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета дороговизну услуги не отрицают. И сетуют: фактическая нагрузка горячего водоснабжения в настоящее время составляет около 10% от аналогичного показателя 20-летней давности. В то же время КП вынуждено эксплуатировать центральные тепловые пункты и тепловые сети, рассчитанные на 100% нагрузки. «Естественно, это влияет на стоимость», - утверждают чиновники.

Именно поэтому летнее отключение КП от системы газоснабжения (в целях экономии) и, как следствие, отсутствие горячей воды в одесских квартирах, давно приобрели системный характер.

В мэрии отмечают, что, в первую очередь, именно это привело к тому, что горожане перешли на индивидуальные электроводонагреватели (котлы, бойлеры) и отказались от коммунального подогрева не только в курортный сезон, а и в отопительный период.

Гладко только на бумаге?

В мэрии уточняют, что после принятия программы энергоэффективности, тех, кто пользуется ГВС, постепенно переведут на индивидуальный подогрев воды – котлы, бойлеры. Социально незащищенным жителям на это даже выделят деньги из городского бюджета. «Работы по поэтапной реализации данного направления программы начнутся с мая 2018 года, после окончания отопительного сезона», - пояснили в пресс-службе.

Но каковы реальные перспективы и последствия нововведения? В пресс-службе «Инфоксводоканала», обеспечивающего в городе подачу воды и водоотвод, утверждают, что ноу-хау на их работе не скажется, мол, компании неважно, кто будет платить за поставки воды – теплоснабжающая организация или конкретные жители.

А вот в рядах самих депутатов горсовета единого мнения по этому поводу нет. В частности, глава фракции «Самопомощь» в Одесском горсовете Анна Позднякова обращает внимание, что полное отключение горячего централизованного водоснабжения – только в планах, а каким образом они будет реализованы, пока никто не знает. Она отмечает, что в программе, к примеру, не указаны затраты, касающиеся перехода на индивидуальный подогрев воды. Не просчитано, по какой цене будут закуплены бойлеры, неизвестно их количество, поскольку нет информации, сколько социально незащищенных одесситов реально нуждаются в установке электрических водонагревателей и т.д.

Правда, принятый депутатами документ еще будет дорабатываться, но это обещание вызывает у Поздняковой большое сомнение. «Принятие этой программы было обусловлено только одним единственным фактором – требованием «Укргазбанка» в части предоставления кредита. (На той же сессии горсовет поддержал необходимость внешнего заимствования у данного финучреждения в сумме 1 млрд грн, – УНИАН). Порядка 300 млн грн мы выделяем на ремонт труб нашего коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы». Так вот, эти деньги не были учтены ни одной целевой программой. Пришлось принять программу по энергоэффективости для того, чтобы просто получить кредит», - говорит она.

Соглашаясь с бесперспективностью эксплуатации латаных труб и неразумным расходованием ресурсов, сомневаются в успехе тотальной «бойлеризации» в городе-миллионнике и некоторые энергетики. По их мнению, говорить об экономической целесообразности непосредственно для потребителей, с учетом нынешних цен на электричество, несколько преждевременно. К тому же, неизвестно, какими будут тарифы на киловатты уже в ближайшей перспективе.

Главная проблема

Как бы там ни было, главной проблемой отказа от централизованного горячего водоснабжения в Одессе остается работа энергосетей города. Одесская область – единственная в Украине, не располагающая собственной генерацией электроэнергии.

На сегодня в компании «Одессаоблэнерго», на сетях которого электрический подогрев воды может отразится в первую очередь, не опасаются внедрения такого решения. «Говорить о том, что прямо сейчас это непосильным бременем ляжет на наши сети – нельзя. Централизованное снабжение горячей водой - очень дорого удовольствие, а для того, чтобы из крана потекла горячая вода, нужно пропустить большое количество холодной. При этом счетчики стоят обычные, которые включаются не при потеплении воды, а сразу. То есть мало того, что это дорого, так еще и платишь ни за что. Поэтому люди постепенно запасались бойлерами. Во-первых, это дешевле, во-вторых, процедура нагревания значительно короче, потому что от бойлера до душа – всего метра полтора», - говорит помощник главы правления энергоснабжающей компании Борис Трасован.

При этом он обращает внимание, что облэнерго обеспечивает должное функционирование только своих сетей - до границы балансовой принадлежности, а дальше – проблема домовладельца. И, если в новостроях внутренние коммуникации в относительном порядке, то в старом жилом фонде – 2-х-5-этажных зданиях – катастрофа. «Состояние внутридомовых сетей – ниже всякой критики. Если резко увеличат потребляемую мощность в старом жилом фонде, то первая проблема будет именно во внутридомовых сетях», - пояснил помощник председателя ПАО.

Кроме того, он отмечает, что при переходе на электрические водонагреватели потребители обязаны обратиться в «Одессаоблэнерго» для получения соответствующих технических условий по увеличение мощности, так как имеющаяся применять в квартирах солидные котлы и бойлеры, как правило, не позволяет. Безусловно, это влечет конкретные затраты, объем которых для каждого потребителя определяется индивидуально.

А вот поставки электричества с целью не нагрева воды, а отопления жилых домов в Одессе, по словам Бориса Трасована, сети облэнерго не выдержат – они просто не рассчитаны на такую мощность. Впрочем, отказ от централизованного отопления в черноморской жемчужине пока не поднимается.

Чужой успех заразителен

Вместе с тем, в Украине уже есть положительные примеры отказа от централизованной подачи горячей воды. Причем, речь идет не об отдельных населенных пунктах, а о целом регионе. Так, весь жилой фонд и объекты бюджетной сферы в Закарпатской области не просто отказались от централизованных поставок горячей воды, а и от централизованного отопления, перейдя на автономный режим. Население региона пользуется индивидуальными электрическими и газовыми нагревательными приборами. Малоимущим помогли, выделив средства из местного бюджета. По мнению закарпатских чиновников, проект оказался удачным, так как позволяет говорить о существенной экономии природного газа всеми категориями потребителей.

По аналогичному пути пошли и несколько городов Днепропетровской области, в частности, Марганец и Никополь. Но это отразилось на надежности электроснабжения – горели трансформаторы, кабели, щитовые в жилых домах… Хотя в целом специалисты считают эксперимент успешным, советуя не повторять ошибки «пионеров». К примеру, не стоит сразу переводить весь город на электричество. Чтобы избежать аварий, это следует делать постепенно, микрорайонами, одновременно модернизируя электрические сети...

Хочется верить, что в Одессе это учтут. И, как утверждают авторы одесской программы энергоэффективности, она непременно улучшит имидж Южной Пальмиры. Но улучшится ли при этом быт горожан – покажет время.

Лариса Козовая, Одесса