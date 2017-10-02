Среди погибших и раненых в Лас-Вегасе украинцев нет - посольство

По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших или погибших в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе нет.

Читайте такжеБойня в Лас-Вегасе: количество погибших возросло до 58, раненых – до 515Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в "Твиттере".

"Предварительно - украинцев среди погибших или раненых нет. Горячая линия - +1(415) 690 0460", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки «Урожай» в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Паддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля с номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвал расстрел людей в Лас-Вегасе воплощением зла в чистом виде.