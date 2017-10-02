В МИД предупреждают украинцев об осложнениях в работе транспорта в Каталонии 3 октября

В Министерстве иностранных дел (МЗС) предупреждают украинцев об осложнениях в работе транспорта в Каталонии из-за акции протеста, запланированой на 3 октября. Об этом в Twitter сообщает Департамент консульской службы МЗС.

Читайте такжеМИД рекомендует украинцам избегать мест массового скопления людей в Каталонии"3 октября планируется общая протестная акция в Каталонии. Ожидается осложнения транспортных коммуникаций", - заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости региона, который центральная власть Испании признала нелегитимным.

Испанская полиция жестко противодействовала избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами. Полиция применяла резиновые пули, дубинки. По сообщениям властей, были травмированы около 900 человек.

В правительстве Каталонии заявили, что на референдуме около 90% избирателей ответили "да" на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».