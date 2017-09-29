Под Харьковом у ветерана АТО изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Вблизи Харькова в доме ветерана АТО при обыске правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела местной прокуратуры Владислава Грюка, обыск проводили в частном домовладении одного из районов Харьковщины вчера, 28 сентября.

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По его сведениям, информацию о возможном хранении оружия правоохранители получили в рамках расследования другого уголовного производства. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, передача и сбыт огнестрельного оружия).

В целом во время обыска обнаружено и изъято более 770 патронов различного калибра, 4 тротиловые шашки, гранатомет, 2 корпуса противотанковых гранат и 2 рукоятки к ним, 4 корпуса ручных осколочных гранат и запалы к ним, а также дымовые шашки, 2 глушителя, электродетонатор и пр.

Хозяином оружия оказался 40-летний участник АТО, ранее не судимый. Он пока задержан.

Новобаварский отдел местной прокуратуры №2 процессуально руководит в уголовном производстве и готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Устанавливаются каналы поступления оружия и цель его хранения.