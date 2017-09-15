Мать выжившей после подрыва авто на Бессарабке девушки рассказала о ее жизни (видео)

Борьба за жизнь Натальи Целовальниковой продолжается, у нее ожоги более 50% тела. В результате взрыва девушка получила многочисленные травмы, чудом выжила ее семилетняя дочь, зато погиб любимый - Тимур Махаури. Именно против него был спланированный взрыв. Впервые подробности о состоянии девушки и ее личной жизни в эксклюзивном интервью ТСН согласилась рассказать мать пострадавшей - Ирина.

Читайте такжеЖурналисты пытались выяснить настоящую фамилию пострадавшей при взрыве на Бессарабке (видео)Мать держит себя в руках, но говорит, что очень трудно. Благодарит врачей, которые оказали самую первую помощь, но возмущается слухами о своей дочери. Также женщина поблагодарила мужчину, который вытащил из авто ее внучку. Говорит, что девочке пока о состоянии мамы не говорят.

Мать Натальи возмущается слухами о том, что ее дочь жила за счет мужчин. Рассказывает, что Наталья имеет диплом магистра менеджмента, изучала иностранные языки, посещала бизнес-тренинги. "Она всегда совершенствовалась", - говорит женщина о своей дочери.

Ее дочь и бывший зять полтора года судились с кем должен жить их общий ребенок. Маша жила с отцом, который позволял пострадавшей видеться с ней только в его присутствии,а в день трагедии сделал исключение.

Кроме этого, женщина говорит, что люди перечисляют деньги на лечение и благодарит их. Сейчас она ищет доноров крови, нужно как минимум пять человек.