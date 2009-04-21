Теневые доходы игорного бизнеса в Украине превышают $1 миллиард?

Более 1 млрд. долл. доходов от игорного бизнеса находятся сегодня в тени, сообщил народный депутат Украины от Партии регионов, соавтор законопроекта о запрете игорного бизнеса Григорий СМИТЮХ на пресс-конференции, которая состоялась в Верховной Раде,

Как сообщил корреспондент УНИАН, при этом депутат обратил внимание на то, что сфера игорного бизнеса приносит в госбюджет 700 млн. грн. в год, и эти отчисления осуществляются за счет украинцев больных лудоманией (зависимость от азартных игр. - УНИАН).

«Никто не знает, сколько сегодня в Украине легальных автоматов, а сколько нелегальных. На мой депутатский запрос такой информации не предоставили – ее нет. Бюджет получает средства от продажи лицензий и налогов, которые платят игорные учреждения - это около 700 млн. грн. Но более 1 млрд. долл. от этого бизнеса находится в тени. Это явление (игорный бизнес – УНИАН) наряду с наркоманией, туберкулезом и алкоголизмом, губит духовность молодого поколения. Если руководствоваться тем, что игорный бизнес приносит доход в бюджет, нужно помнить, что те люди, которые вовлечены в игорную сеть, вместо того, чтобы купить ребенку учебник – пускают деньги в эту сферу», - отметил Г.СМИТЮХ.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ предположил, что «за этим бизнесом стоит криминал».

«У этого бизнеса нет публичных лоббистов. Но стоит открыто выступить против него, как раздаются звонки от анонимных абонентов, которые интересуются – «зачем вам проблемы»? От 450 человек зависит – быть игорному бизнесу зажатому в рамки, или этот бизнес, как раковая опухоль будет уничтожать общественный организм», - сказал В.ЛУКЬЯНОВ.

По мнению участников пресс-конференции, альтернативным методом борьбы с игорным бизнесом может стать популяризация «соревновательного продукта» в области спорта, науки и культуры.

В частности, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ предложил перенаправить часть средств, получаемых от недавнего увеличения ставок акцизного сбора на табачные изделия (до конца года планируется дополнительных 3 млрд. 700 млн. грн. поступлений в бюджет – УНИАН) на организацию бесплатных кружков, «чтобы дети не болтались по игровым автоматам, а занимались развитием души и тела».

«Если поставить на чаши весов плюсы и минусы от игорного бизнеса, плюсом принято считать поступления в бюджет. Отмечу, что строительство одного тристаквартирного жилого дома общей площадью 30 тыс. кв. м. в Киеве приносит прибыль более 1 млрд. грн. У нас же 26 тыс. залов игровых автоматов в Украине приносят в казну 600-700 млн. грн. в год… А на другой чаше весов мы видим разбитые семьи и искалеченные судьбы. Работодатели теряют рабочие руки. Чтобы вывести людей из игровой зависимости, нужны триллионы гривен, которых в казне нет», - отметил общественный лидер. Озвучивая позицию «Форума спасения Киева» В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказался за полный запрет игорного бизнеса в Украине, что, по его мнению, обезопасит нацию от духовного уничтожения и пресечет возможность обогащения «кучки нечистоплотных дельцов, которые кладут себе в карман миллиарды долларов».

Мотивируя эту точку зрения, главный координатор гражданской кампании обратил внимание на то, что «дельцы развлекательной отрасли в обход Закона открывают новые игровые залы на многочисленные копии одной лицензии Минфина». При этом по некоторым подсчетам 10–15 игровых автоматов, приносят владельцу более 10 тысяч долл. прибыли в месяц.

По данным «Форума спасения Киева», не менее 75 % клиентов игральных автоматов, – это студенты и школьники. По подсчетам специалистов, в городах с населением около 500 тыс. человек – 25 тыс. людей зависимы от азартных игр. При этом каждый четвертый из тех, кто проиграл, думает о самоубийстве и порой совершает такие попытки.

Как передавал УНИАН, 14 мая Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о запрете игорного бизнеса .

По мнению авторов законопроекта, необходимость его принятия вызвана разрастанием игорного бизнеса в Украине и ростом количества преступлений, связанных с зависимостью от азартных игр, а также финансовых правонарушений в этой сфере.

Законопроект предусматривает запрет игорного бизнеса с 1 января 2010 года.

Вместе с тем запрет не будет распространяться на деятельность, связанную с организацией и проведением лотерей, конкурсов и розыгрышей, которые не относятся к публичным азартным играм. После вступления в силу этого закона предлагается разработать законопроект о деятельности по организации и проведению публичных азартных игр в отведенных для этого игорных зонах.