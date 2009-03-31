ВР увеличила ставки акцизного сбора на табачные изделия

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на табачные изделия".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовал 241 народный депутат из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Ставку акцизного сбора предусматривается брать не в процентах с оборота к реализации товара, как сейчас, а в процентах к максимальной розничной цене.

Размер минимального налогового обязательства наиболее массового вида табачных изделий, сигарет с фильтром, увеличивается с 47 до 100 гривен на 1000 сигарет, или на 1,06 гривни на пачку из 20 сигарет. Ставки акциза на все другие виды табачных изделий будут расти приблизительно теми же темпами, что и на сигареты с фильтром, чтобы не допустить перехода потребителей на другие изделия из-за их относительного удешевления.

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