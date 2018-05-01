Средний класс Украины: восстановить утерянное

Тема среднего класса, который, к сожалению, не в Украине, а в цивилизованных странах является стабилизатором в политическом и экономическом смыслах, снова возведена в разряд актуальных.

Президент Петр Порошенко в послании Верховной Раде призвал как парламент, так и правительство держать в приоритете интересы именно среднего класса и сделать все возможное для его развития.

По его словам, средний класс этого заслуживает, так как - от айтишника до фермера - без какой-либо поддержки государства онпринял на себя наибольшую нагрузку за последние три года, включая девальвацию и инфляцию, повышение тарифов без предоставления субсидий, проблемы с кредитами, отсутствие возможностей для оптимизации налогов и сокращение платежеспособного спроса.

«Восстановление среднего класса – это интерес не только людей, которые принадлежат к этой социальной группе. Чем мощнее он есть - тем богаче общество, тем больше успешных и инициативных людей, тем устойчивее демократия, тем сильнее страна», - подчеркнул Порошенко.

И с этим нельзя не согласится. В любой развитой стране средний класс – двигатель роста потенциала государства. Но это касается среднего класса в его классическом понимании. Эксперты уверяют, что, в этом смысле, среднего классав Украине нет.

Средний класс – понятие размытое

Единого определения среднего класса, с которым мировые ученые согласились бы, не существует. Чаще всего он оценивается по уровню дохода, который позволяет не только удовлетворять базовые потребности человека, но и развиваться, увеличивать сбережения, иметь возможность инвестировать, проводить достойный досуг. Плюс,средний класс должен обладать достаточно высоким уровнем квалификации, образования, должен иметь независимую гражданскую позицию: когда представители среднего класса не чувствуют себя винтиками большой машины, ощущают себя хозяевами страны - и путем участия в выборах, и путем гражданской активности и экономической состоятельности.

"К сожалению, понятие средний класс, хоть и используется достаточно давно, является наиболее размытым понятием", - рассказывает генеральный директор Киевского международного института социологии, профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниотто.

По его словам, можно выделить два понятия среднего класса – по аналогии бедности – абсолютный и относительный. Причем фигурируют два критерия определения – доходы и возможности, а также влияние в обществе, то есть, доля "середнячков" в общем числе населения.

К примеру, по оценке CreditSuisse (швейцарская международная финансовая группа, - УНИАН), чтобы относится к среднему классу в Швейцарии нужно иметь, минимум,73 тысячи долларов дохода в год, в США - 50 тысяч долларов, в Китае и Бразилии – 28 тысяч долларов, в Польше и Мексике – порядка 25тысяч долларов, в России и Таиланде – 18 тысяч долларов, в Индии – 13,7 тысячи долларов, а в Украине – 11,25 тысячи долларов. По такой классификации самый большой объем среднего класса зафиксирован в Китае - 109 миллионов человек (почти 8% населения) и США - 92 миллиона человек (28% населения).

Если брать классификацию по влиянию на политику государства, то тут лидирует Австралия- к среднему классу относится 66% населения, в Италии, Британии и Японии – свыше 55%.

Украинский средний класс не отвечает этим критериям, отмечает Паниотто, добавляя, что соответствуют такой оценке лишь 5% населения. "После 2008 года мировым стандартам отвечают не более 5% населения Украины. Такой средний класс не восстанавливается и не растет", - сказал эксперт.

Для сравнения: в отличие от Украины, число представителей среднего класса после кризиса 2008 года растет в Польше, Тайване, Австралии, Канаде, Франции, Индии, Японии, Южной Корее, Мексике, Британии, Китае и США - там, где проводится активная экономическая политика с акцентом на промышленное производство.

Есть еще одна мировая классификация для среднего класса - он бывает высший и низший. Первое это - топ-менеджеры, «белые воротнички», инженеры, программисты. Второе - учителя, врачи, клерки. Но разве может в Украине врач, учитель или инженер причислить себя к среднему классу?

"Классического среднего класса в Украине нет. Но это не значит, что поддерживать некого. Когда говорят о необходимой поддержке среднего класса, речь идет о создании его в классическом понимании. Первое - средний класс должен соответствовать двум условиям: он должен быть обеспечен доходами выше низких в несколько раз, но не выше крупных доходов олигархов, а также он должен быть влиятельным, в том числе, экономически, с возможностью самообеспечения", - отметил директор социологической службы Центра РазумковаАндрей Быченко.

По его словам, на Западе средний класс, в большинстве своем, это обычные люди, и каждый из них в отдельности не может влиять на ситуацию в стране, но как единое целое "середнячки" – значимый игрок, который не менее важен, нежели крупный капитал. Он многочислен и финансово обеспечен, должен составлять не менее трети населения страны. Но и в этом понимании среднего класса в Украине нет, подчеркнул эксперт.

Относительно состоятельные

Паниотто поясняет, что у нас к среднему классу относят тех, кому хватает на еду, кто может еще покупать одежду, да и только. "Вот такого относительного среднего класса у нас почти 25% населения", - говорит он.

С ним согласен Быченко: "Большая часть украинцев относят себя к среднему классу, но, посути, они не являются экономически достаточными. Люди считают, что если они могут оплатить коммуналку, купить достаточно еды, и если еще хватает на покупку одежды и, к примеру, пылесоса, то это – средний класс".

По мнению эксперта, причина того, что половина населения Украины сами себя относят к среднему классу, - некое наследие советского периода и следствие падения экономики Украины в постсоветский период. "Оценка по принципу - все, кто с минимальными потерями выживает, - средний класс", - сказал Быченко.

В принципе эксперты сходятся во мнении, что сравнивать ситуацию в Украине и на Западе не совсем корректно. Например, в Германии, или Франции 1,5 тысячи евро получают в месяц мойщик посуды и официант – им до среднего класса не допрыгнуть. У нас же с таким месячным доходом люди считаются состоятельными.

Разделяет нас с понятием средний класс в развитых странах и еще одна статистика: по данным ООН, 60% населения Украины находятся за чертой бедности. Ну, о каком классическом среднем классе может идти речь?

По классификации Всемирного банка, бедные - это те, чей ежедневный доход не превышает 1,9 доллара. Но и это спорный вопрос. Во многих странах такой суммы достаточно, чтобы не считаться малоимущим, к примеру, в Венесуэле, Нигерии, Центральной Африканской Республике.

Вероятнее всего, в связи с ростом "минималки", ООН в этом году пересмотрит данные о бедности в Украине.

Тем не менее, пусть экономическая ситуация у нас не из лучших, но развитие среднего класса должно стать приоритетной задачей государства. Вот только вопрос – как это правильно и побыстрееосуществить?

Как создать классический средний класс

Эксперты убеждены - чтобы украинский средний класс соответствовал всем параметрам европейскому, нужно,в первую очередь, создавать экономические предпосылки, так как средний класс – представители малого и среднего бизнеса. Им нужно просто не мешать работать.

"Нашему среднему классу не дают стать достойным по мировым меркам, в первую очередь, экономические условия. Средний класс – это малый и средний бизнес, нужно именно его поддерживать, а у нас все годы независимости поддержку государства получал только крупный бизнес, олигархат", - сетует Быченко.

По его мнению, "самый простой и эффективный способ поддержки среднего класса – разворот всей финансовой, налоговой и законодательной машины в его сторону. А у нас интересы этих работающих на государство людей не учитываются, если они противоречат интересам крупного бизнеса".

Паниоттотакже считает, что поддержка среднего класса -это реформа налоговой системы, снижение давления на бизнес контролирующих органов, и главное – судебная реформа. "При нынешних реалиях судебной системы и законодательной базы,права бизнеса практически не защищены. Добиться в наших судах справедливости невозможно. А это является существенным фактором, который мешает развитию среднего класса в Украине", - сказал эксперт.

Таким образом, от государства зависит, каким будет средний класс Украины в ближайшей перспективе. Но и украинцы не должны стоять в стороне от этого процесса. Без их активного участия в политической и экономической жизни страны не обойтись. Это от них зависит, какой политик придет во власть - будет ли он национально ориентированным, будет ли ставить в приоритеты развитие экономики, а не мелких ее сегментов, в угоду окружающего его крупного бизнеса, будет ли способным создать все условия для развития среднего класса.

Нана Черная