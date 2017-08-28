Пострадавший в ДТП с сыном Шуфрича находится в сознании и пытается общаться - СМИ

Пострадавший в ДТП с Нестором Шуфричем-младшим Алексей Мельниченко находится в сознании и пытается общаться. Как сообщает ТСН, об этом заявил отец пострадавшего Виктор Мельниченко.

«На вид сын слабый, говорить не может, потому что подключен к системам. Но на вопросы реагирует адекватно, общается знаками. Врачи, которые им занимаются, говорят, что динамика улучшения состояния положительная», - отметил он.

По словам отца пострадавшего, узнавать, куда пропал сын, ему пришлось через его друзей в Интернете. Некоторое время родители не знали, что случилось с парнем.

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«Мы узнали о происшествии поздно - где-то спустя полсуток. Это и наша вина, конечно, потому что не взяли полных данных, где сын будет находиться, когда поедет в Киев. Через его друзей в Интернете нашли его. Он здесь находился несколько дней по вопросам трудоустройства. Он окончил аграрный университет по специальности «мелиоратор», но по многим причинам не стал работать по специальности. Он хотел устроиться баристой, он уже работал по этой профессии дома», - сказал мужчина.

Отмечается, что со стороной виновника аварии «общение происходит плодотворно». После приезда отца пострадавшего проинформировали обо всех обстоятельствах происшествия и лечения, а также предложили перевезти Алексея в частную клинику, на что мужчина согласился.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший в ДТП мужчина находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 без сознания. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами.