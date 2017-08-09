В Днепре выпустили из-под стражи участника перестрелки, в которой погибли АТОшники

В Днепре отпустили из-под стражи гражданина Израиля Давида Пабилера – одного из подозреваемых в совершении стрельбы, во время которой погибло двое ветеранов АТО. За восемь суток суд не смог избрать ему меру пресечения.

Читайте такжеВ Днепре участнику перестрелки, в которой погибли АТОшники, предъявили подозрения еще по двум статьямКак подтвердила Радио Свобода сторона защиты, уже истек 72-часовой срок с момента вручения всех трех сообщений о подозрении их подзащитному.

По словам адвокатов, после судебного заседания их подзащитного отвезли в больницу, где он находится с того дня, когда перенес огнестрельное ранение. По их данным, сейчас врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое. Как отмечают защитники, несмотря на рекомендации медиков о необходимости стационарного лечения, на протяжении более чем недели их подзащитного ежедневно транспортируют в суд.

«Его ежедневно вывозят в суд, где он находится целый день. Надлежащее лечение ему не обеспечивается. Мы считаем это пытками и будем собирать документы для обращения в Европейский суд по правам человека. Такого прецедента еще не было», – сказали защитники.

Суд во вторник, 8 августа, решил приставить охрану к подозреваемому. Сегодня должно состояться очередное заседание суда по избранию ему меры пресечения.

В Днепре с 2 августа в Бабушкинском районномсуде продолжается избрание меры пресечения гражданину Израиля Давиду Пабилеру. Сторона защиты несколько раз ходатайствовала об отводе судьи и следователя, адвокаты также заявили ходатайство о необходимости привлечения переводчика с иврита, поскольку их подзащитный, гражданин Израиля, по их словам, не понимает украинского и русского языков. Сторона обвинения прокомментировала это как сознательное затягивание судебного процесса.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечеромв Днепре произошла перестрелка. По данным полиции, две группы людей, в одной из которых был известный адвокат, участник АТО Эдмонд Саакян и несколько бывших бойцов, выясняли «экономические отношения». В результате перестрелки двое участников АТО погибли.

Четверо людей со стороны, которую полиция называет нападавшими, ранены. Двум из них вручили уведомление о подозрении и взяли под стражу. Еще один, который не имел соответствующего статуса, по обращению родственников покинул больницу и отправился на лечение за границу.

По факту стрельбы полицейские возбудили уголовное производство по статье «умышленное убийство».