Винницкий таможенник погорел на взятке в 20 тысяч гривень

Прокуратурой Винницкой области разоблачен и задержан таможенник при получении 20 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сегодня в Facebook.

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Согласно сообщению, главный государственный инспектор одного из таможенных постов Винницкой таможни Главного управления ГФС в Винницкой области, который требовал и получил 20 тыс. грн взятки, задержан вечером 29 июля.

Неправомерную выгоду таможенник требовал за беспрепятственное перемещение без таможенного оформления товаров коммерческого назначения сверх установленного веса и количества.

Следователями и процессуальными руководителями вручено задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и готовятся ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и ходатайство об отстранении от должности.

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За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.