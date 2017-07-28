В Харькове открыли территориальное управление НАБУ

В Харькове сегодня открыли территориальное управление Национального антикоррупционного бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие директор НАБУ Артем Сытник, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная и руководитель харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко.

Сытник во время брифинга отметил, что Харьковское теруправление, которое будет обслуживать 6 регионов (Харьковская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Луганская и Донецкая области) будет состоять из 24 работников. В настоящее время оно сформировано на 80%: назначены директор, заместитель директора, 5 сотрудников, которые будут обеспечивать работу с общественностью и СМИ, 8 детективов. Кроме того, на этапе назначения еще 6 детективов.

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По словам руководителя НАБУ, Харьковское теруправление не имеет всех подразделений для проведения автономных расследований. В частности, отсутствуют управления специальных операций и оперативно-техническое управление. Однако харьковские детективы, в случае необходимости, будут иметь возможность обратиться в киевский аппарат НАБУ для привлечения недостающих управлений.

«Мы рассчитываем, что сразу после открытия этого управления пойдет коммуникация с местным активом, мы сразу будем получать информацию, где и какие основные проблемы есть в Харькове», - сказал Сытник.

По его словам, главная задача теруправления - коммуникация с властью, общественностью и СМИ, а также обеспечение оперативных позиций НАБУ в восточных регионах. Сытник добавил, что аналогичное теруправление НАБУ в Одессе будет открыто в следующую пятницу, 4 августа.

В свою очередь присутствовавшая во время брифинга председатель Харьковской ОГА Светличная отметила, что открытие теруправления в Харькове свидетельствует о большом доверии к региону.

По ее словам, факт того, что директор теруправления был выбран не с первого раза, говорит о качестве подхода к формированию кадров. Светличная отметила, что со стороны Харьковской ОГА теруправление НАБУ будет получать всю необходимую информацию и поддержку.