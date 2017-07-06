К делу задержанного в Италии нацгвардейца Маркива привлечен новый адвокат - МИД

К делу задержанного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива привлечен новый адвокат, который изучает материалы дела.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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"К делу привлечен другой, новый адвокат. Он знакомится с материалами по делу, и после ознакомления, очевидно, он вступит в процесс", - сказал Кирилич.

Дипломат добавил, что новый адвокат опытный и высокопрофессиональный. По его словам, адвокат должен выстроить дальнейший алгоритм действий.

Как сообщал УНИАН, заместитель командира взвода батальона им. Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии) Маркив был задержан 30 июня в Италии по подозрению в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Рокелли в мае 2014 года вблизи Славянска.

По информации заместителя генпрокурора Евгения Енина, подозрение Маркиву выдвинуто прокуратурой города Павиа. Также Енин сообщил, что Генпрокуратура обратилась к итальянским властям с требованием предоставить обоснованные доказательства вины Маркива, или немедленно освободить его.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист.

Как заявили украинские консулы, психологическое состояние Маркива нормальное, условия его содержания удовлетворительные.