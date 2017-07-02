В Киеве зал спел вместо российского певца, которого не пропустили через границу (видео)

Российский музыкант Дельфин не смог принять участие в фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Выступление Дельфина было запланировано на 1 июля, однако его не пустили в Украину.

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"Я был в Крыму и меня не пустили в Киев. Есть такой закон и он исполнен. Это все", - написал артист на своей странице в Facebook.

Остальные музыканты благополучно пересекли границу. В результате группа выступала без вокалиста "в режиме караоке" - за музыкантами был установлен экран, на который проецировались слова песен.

На фестиваль из-за запрета пересекать украинскую границу после посещения Крыма не попал также певец Найк Борзов.

"Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", - прокомментировал он ситуацию.

Как сообщал УНИАН, организаторы Atlas Weekend ранее заявили в качестве одного из хедлайнеров Ивана Дорна, однако затем его убрали из списка артистов из-за скандалов, которые разгорелись вокруг певца в последние несколько месяцев. В частности, он назвал конфликт на Донбассе "ссорой".

В итоге Дорна заметили на фестивале танцующим в звукорежиссерской будке.