В Киеве прощаются с погибшим в результате подрыва полковником ГУР (видео)

В Киеве сегодня, 30 июня, проходит церемония прощания с погибшим сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Максимом Шаповалом.

Церемония прощания проходит в Доме офицеров. Отдать дань Шаповалу пришли его родственники, друзья и коллеги по службе. Ожидается также приезд президента Петра Порошенко, передает "112 Украина".

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская 27 июня утром взорвался автомобиль "Мерседес", погиб водитель. Позже в МВД сообщили, что во время взрыва авто погиб военнослужащий.

Кроме того, правоохранители считают, что автомобиль чиновника ГУР Министерства обороны Максима Шаповала взорвался из-за заложенного взрывного устройства.