За последний год Украина вышла из группы стран, где процветает торговля людьми - МВД

За последний год благодаря активизации усилий в борьбе с торговлей людьми Украина улучшила свои позиции и переместилась во вторую корзину в ежегодном отчете Государственного департамента США "Торговля людьми 2017", который был представлен 27 июня 2017 года.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, передает пресс-служба МВД Украины.

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"Улучшение позиций Украины в отчете - это не только свидетельство того, что сегодня правоохранители и Правительство Украины способны бороться с ужасным явлением торговли людьми, но и четкий сигнал для международного сообщества о том, что Украина является надежным партнером в борьбе с международной преступностью. Мы благодарны нашим партнерам из Бюро правоохранительной деятельности Посольства США в Украине, ОБСЕ и МОМ, которые помогают нам наращивать потенциал Национальной полиции и стоять на защите прав человека, как в Украине, так и в других странах мира", – отметила Деева.

Специалисты Госдепартамента США отметили, что за последний год Правительство Украины активизировало усилия по расследованию, преследованию и осуждению должностных лиц, причастных к торговле людьми, усиленно межведомственное взаимодействие и усилия правоохранительных органов.

В свою очередь начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины Артем Крищенко подчеркнул, что за последний 2016 год Департаментом были определены новые приоритеты и пересмотрены подходы к работе, и это дало свои положительные результаты.

"За 2017 год в Единый реестр досудебных расследований внесено 139 фактов по статье 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год этот показатель вырос на 131,7%", - сказал Артем Крищенко.

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Отмечается, что в отчете выделяется 3 уровня стран, где первый уровень - страны с высокими достижениями в борьбе с торговлей людьми, а третий уровень - с самыми низкими показателями в этой сфере. Между вторым и третьим также есть некий промежуточный уровень, обозначающий страну, которая может опуститься до худшего состояния. С 2013 по 2016 годы Украина находилась на этом промежуточном уровне.

Как сообщал УНИАН, Государственный департамент США улучшил оценку Украины в сфере борьбы с торговлей людьми. При этом в отчете отмечается, что Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, однако украинское правительство прилагает значительные усилия для этого.

Единственной страной, которая ухудшила свой результат, стал Китай, который опустился в рейтинге на третий уровень, где уже с 2013 года находится Россия.