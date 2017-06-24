В прокуратуре считают недостаточным размер залога для Гужвы

В прокуратуре Киева считают недостаточным определенный Шевченковским районным судом размер залога для главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Читайте такжеСуд постановил арестовать Гужву с альтернативой залога в 544 тысяч гривен"Размер залога, по мнению прокуратуры, не является достаточным для обеспечения процессуальных обязанностей подозреваемого, поскольку в своем ходатайстве прокурор обосновывала риски, имеющиеся в Уголовном процессуальном кодексе", - сказала Максимец.

В частности, она отметила, что Гужва является подозреваемым по другому уголовному производству, "где также был применен залог более миллиона гривень, и им были нарушены процессуальные обязанности относительно уведомления органа досудебного расследования об изменении места жительства и выезде за границу".

"Сейчас суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, определив размер залога в 544 тыс. грн. Вместе с тем, на него возложены дополнительные обязанности сдать документы на выезд за границу, являться по первому требованию следователя, а также другие процессуальные обязанности", - сказала Максимец.

По ее словам, нарушения Гужвой вышеуказанных обязанностей будет основанием для внесения прокуратурой ходатайства об изменении ему меры пресечения.

"О размере залога - сейчас этот вопрос будет изучаться, по мнению прокурора, это залог является недостаточным", - заявила Максимец.

Также она сказала, что у прокуратуры есть пять дней на обжалование решения суда, и в случае принятия соответствующего решения об этом будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Против Гужвы открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько $20 тыс. После получения половины суммы, $10 тыс., Гужва был задержан.

Сегодня суд избрал Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также сегодня суд избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Гужва назвал сфабрикованными предъявленные ему обвинения в вымогательстве, заявив, что власть хочет уничтожить интернет-газету «Страна.ua» и посадить его в тюрьму.