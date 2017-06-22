17 задержанных экс-налоговиков арестованы с увеличением размеров залогов - Сарган

17 из 23 задержанных в рамках спецоперации бывших налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича арестованы с увеличением размеров залогов.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook.

«На сегодня из 23 экс-налоговиков, задержанных в рамках антикоррупционной операции, 17 уже арестованы с увеличением размера залога. При этом размер залога определен в сумме от 1 млн грн до 150 млн грн», - написала она.

Читайте такжеВертолетные истории: еще двух "налоговиков Клименко" арестовали с увеличением суммы залога

Сарган напомнила, что 24 мая правоохранители провели более 400 обысков в 15 областях Украины.

«По предварительным данным, налоговая служба во время руководства экс-главы Миндоходов и сборов Александра Клименко причинила государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд грн», - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны более 23 нынешних и бывших руководителей налоговой службы.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов - государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения Януковича и тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.