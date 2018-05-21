Что стоит за рапортами о выполнении бюджета

Казначейство Украины отрапортовало об очередном перевыполнении общего фонда государственного бюджета за февраль – плановый показатель в этот раз превышен на 2,4 процента. Порадовала таможня – она перевыполнила план на три процента. Придерживались высоких критериев эффективности и налоговики – выдали на-гора на 2,6 процента больше, чем им было доведено (правда, без учета возмещения НДС. Учитывая возмещение, план перевыполнен на 5 процентов). Говорят, с возмещением НДС есть определенные проблемы, но с марта уже никаких осложнений не будет – НДС будут возмещать зерном (правительственное постановление №86 от 4.02.2009). На бумаге, конечно, все будет выглядеть гривнями – зернотрейдеры (схема рассчитана на них) согласны на возмещение зерном, а положенное им возмещение Казначейство переведет деньгами Аграрному фонду, а уже тот направит их на форвардные закупки будущего зерна у крестьян, которым нечем сеять..

Однако возмещение НДС натурой – это тема отдельного разговора (по такой логике, почему не возмещать НДС экспортерам металла коксом и рудой?), а сегодня сосредоточимся на бюджете, тем более, что он живет отдельно от экономики. Они существуют в параллельных плоскостях, не пересекаясь. Это где-то в Великобритании или Германии казначеи заволновались, что рецессия начала негативно отражаться на бюджетных поступлениях, но не в Украине.

Обращает внимание тот факт, что на этот раз правительство не слишком афиширует блестящие результаты февраля. Почему – достаточно сопоставить результаты нынешнего и прошлогоднего февраля. В прошлом году триумфальная тональность пресс-релизов Минфина и сообщений Казначейства была несколько другой – тогда акцент как раз и делался на сравнении с прошлогодними (тогда – 2007 года) показателями. Бюджетные поступления, по такому критерию, оказывались выше сначала на 50, а затем на 70 процентов, чем соответствующие показатели 2007 года.

Поэтому воспользуемся этим критерием и мы. Согласно тому же сообщения Госказначейства, в бюджет (в одну его часть – общий фонд, из которого и должны платиться зарплаты и социальные расходы) поступило 12,5 млрд гривен, из них налоговая мобилизовала 5 млрд 590 млн. (это уже после возмещенного НДС); таможня – 6 млрд 161 млн грн. Теперь вернемся на год назад.

Таможней тогда было переведено в бюджет 7 млрд 603 млн., в нынешнем феврале – 6 млрд 161 млн. На 19 процентов меньше.

Налоговая в прошлом году наполнила бюджет в феврале 6,5 млрд гривен, в этом году – 5,59 млрд – на 14 процентов меньше (обе цифры с учетом возмещенного НДС). В целом за февраль – ссылаемся на уже упомянутую справку Госказначейства от 28.02.2009 г. – в общий фонд бюджета собрано 12,5 млрд гривен. В прошлом году за февраля – свыше 14,3 млрд. Падение – 13 процентов.

Взглянем на январь-февраль 2009 года. Казначейство фиксирует поступления в объеме 27,6 млрд грн – как в общий, так и специальный фонды. Поднимем из архивов пресс-релиз Минфина и обратим внимание на слова Пинзеника – в общий фонд бюджета поступило 25,4 млрд грн. Обратите внимание – в этом году в январе-феврале в общий и специальный фонд поступила такая же сумма, как в прошлом году за этот период – к одному лишь общего. Поскольку в целом в бюджет прошлогоднего января-февраля поступило 31,2 млрд гривен, констатируем – доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сократились на 12 процентов.

И это в номинальном выражении, без учета инфляции, которая за год составила 25 процентов. Другими словами – даже обесцененной на четверть гривни в этом году в бюджет поступило на 12 процентов меньше. Падение производства не просто перекрыло инфляцию, а даже и снизило номинальные доходы.

Но правительство об этом – ни слова, и делает вид, что бюджет наполнится сам собой. Или случится чудо, и кредиторы согласятся финансировать раздерганный политическими дрязгами Киев, или Россия отблагодарит за отставку Огрызко братской помощью.

«Все в порядке» и в Пенсионном фонде, глава правления которого на последнем брифинге рассказывал, сколько доходов собраано в ПФ сверх плана в феврале (900 млн. грн). Что такое план для Пенсионного фонда? Это цифры, «нарисованные» самими же чиновниками, поэтому нечего удивляться, что этот план будет «перевыполняться», пусть даже в Украине перестанут вообще платить зарплаты через банки. Депутат-регионал Ярослав Сухой язвил по этому поводу – в тот день, когда Рада завалила изменения в пенсионное законодательство: «Я только не слышал еще ни разу, что Пенсионный фонд этого от нас просит, у Пенсионного фонда нет никаких проблем, он полностью обеспечен расходами, полностью. Сокращается объем промышленного производства, на 48 процентов упал фонд оплаты труда, а Пенсионный фонд откуда-то берет эти деньги. Понятно, что руководство Пенсионного фонда должно постоянно успокаивать пенсионеров, что проблем с выплатами нет, однако, кроме постоянных повторений, что план перевыполняется, нужно также сделать публичным ответ на следующие вопросы.

Каков размер временного займа, который Пенсионный фонд каждый месяц берет с казначейского счета?

Сколько берет, а сколько возвращает?

Как выглядят собственные поступления ПФ по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году? А Минфин после ухода Пинзеника вообще замолчал. Последнее сообщение на сайте ведомства датировано 25 февраля и оптимистично рассказывает о том, что по состоянию на это число утверждено 99,3 процента местных бюджетов. В действительности там бы должна была содержаться информация, насколько покрываются расходы местных бюджетов их доходами – все чаще называются цифры дефицита на местном уровне от 18 до 20 млрд грн – это впридачу к той дыре в 40-50 млрд грн, которая зияет на центральном уровне. Как нет и никакой информации о том, сколько же дотаций было переведено в январе-феврале местным бюджетам. Наверное, эти цифры не обнародовались, потому что местные бюджеты в этом году получают из Киева копейки. Как нет и пресс-релиза о триумфальном выполнении бюджета по итогам февраля.

С такими недопоступлениями и отсутствием какого-либо финансирования дефицита бюджета, кроме печатного станка, страна не может не вернуться к ручному выполнению бюджета. Приоритет осуществления расходов при этом один – избирательная кампания.

Станислав Голубенко