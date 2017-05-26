В Харькове задержали членов связанной со спецслужбами РФ преступной группировки (видео)

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве прокуратуры задержали участников межрегиональной преступной группировки, которые угрозами и насилием «отжимали» имущество граждан.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что в состав преступной группировки входило пятеро жителей Харьковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 60 лет.

Отмечается, что главарь бандформирования в течение двадцати пяти лет неоднократно привлекался к уголовной ответственности за другие преступления, а также определенное время тренировал бойцов спортивного клуба "Оплот".

«Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники использовали удостоверения членов общественной организации, которые по внешним признакам похожи на удостоверения правоохранителей. Сотрудники спецслужбы установили их причастность к нескольким фактам похищения жителей региона для вымогательства денег или переоформления имущества. По информации СБУ, действия группировки координировались спецслужбами РФ для дестабилизации обстановки на территории региона», – говорится в сообщении.

Правоохранители с привлечением спецподразделения «Корд» задержали пятерых членов группировки по местам их проживания в Харькове. Во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли огнестрельное оружие, наркотические средства, боеприпасы, ряд долговых расписок, документы на имущество и предприятия, которым преступники завладели противоправным путем, также обнаружена «литература» известной российской политической структуры.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным членам группировки подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Служба безопасности Украины проверяет возможную причастность членов группировки к совершению других преступлений.