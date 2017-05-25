В Одессе задержали бывшую судью на взятке

В Одессе правоохранители задержали бывшую судью при получении взятки в размере 3 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 24 мая следователи прокуратуры совместно с сотрудниками Управления СБУ в области задокументировали факт получения судьей в отставке Апелляционного суда Одесской области.

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Установлено, что женщина требовала от гражданина деньги за положительное рассмотрение его апелляционной жалобы, которая в этот день рассматривалась Апелляционным судом области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство) продолжается, сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в области, правоохранители установили, что злоумышленница требовала 5 тыс. долл. от местного жителя за вынесение положительного судебного решения по апелляционной жалобе относительно неправомерного увольнения с работы. Обеспечить необходимый результат она обещала якобы из-за знакомства, которые остались в указанном суде.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение бывшей судьей аванса в размере 2 тыс. долл.

«Вторую часть – 3 тыс. долл. - должны были передать перед дальнейшим этапом рассмотрения жалобы. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленница в одном из кафе вблизи здания суда во время получения остальной взятки», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ведется расследование по ч. 1 ст. 369 (Предложение дачи взятки) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.