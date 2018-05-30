Мисс Украина-Вселенная: дочка Сумской проиграла бывшей “Виа Гре”

В то время, когда вокруг только и разговоров, что о кризисе, мир спасает красота. Или по крайней мере пытается спасать, в несколько локальном масштабе. Так, невзирая на финансовую нестабильность, в пятницу вечером в Киеве прошел финал широко распиаренного конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная-2009".

А Николаенко часом не беременна? Традиционно на конкурс приехала его хозяйка Александра Николаенко. Не менее традиционно – захватила с собой мужа (73-летнего миллиардера Фила Раффина) и нескольких вип-гостей. Если в прошлый раз Украину удивили самой Наоми Кемпбэлл, то в этом году в Киев пожаловала обладательница титула "Мисс Вселенная-2008" Даяна Мендоса. Обещали также совладельца этого конкурса, еще одного американского богача Дональда Трампа, но его почему-то заменил сын Эрик.

В Киев гости прилетели еще за два дня до финала (кстати, частным самолетом Фила Раффина). Сразу в среду Николаенко, прихватив Даяну Мендосу и "Мисс Украина-Вселенная-2008" Элеонору Масалаб, начала активную деятельность на родине. В столичном кукольном театре красавицы устроили благотворительное мероприятие для воспитанников школ-интернатов Киевской области. Там, пока дети лакомились сладким, журналисты и фотографы разглядывали участниц нынешнего конкурса – пятнадцать финалисток именно на благотворительном мероприятии впервые "вывели в люди". Честно говоря, после общения с несколькими красавицами я всерьез задумалась над проблемами соотношения красоты и интеллекта... То ли девушек так испугали фотовспышки, то ли не хотелось им раскрывать все свои секреты раньше времени, но на вопрос журналистов "мисски" отвечали преимущественно в духе "да" или нет"...

Самая красивая девушка мира (по версии жюри конкурса "Мисс Вселенная-2008") Даяна Мендоса порадовала по крайней мере искренностью и открытостью – во все стороны широко улыбалась и на чистом английском рассказывала, как же сильно изменилась ее жизнь после победы.

Что же касается персоны Александры Николаенко, то журналисты все пытались разглядеть, она ли, часом, не беременная. Николаенко комментировать это не захотела – мол, они с мужем договорились на такие сплетни не обращать внимания. Зато охотно рассказывала, как Раффину нравится Украина – ездили бы, мол, сюда и ездили. Точнее – летали, ведь частных самолетов у Раффинов целых два. А вот точное количество автомобилей в семье Саша даже и вспомнить не смогла: "Двенадцать или, может, пятнадцать? Я не считала..." Кризис, по словам Николаенко, на их семью не повлияла никак. "Конечно, только благодаря моему мужу, я этого и не скрываю", – добавила Саша.

Не каждая певица попадет в собственную фонограмму

Финал конкурса провели в концерт-холле "Фридом". Говорят, планировали сначала Дворец "Украина", но ввиду "неуверенной ситуации с газом" (слова Николаенко) остановились на популярной, но ощутимо более тесной концертной площадке. От количества вип-гостей просто в глазах рябило. Наши светские львицы, казалось, устроили между собой собственный конкурс – на самое глубокое декольте. И почти все в нем и победили – мол, намерзнемся (в фойе было не очень-то и тепло), но грудь покажем... Впрочем, больше всего внимания было приковано к бывшим супругам актерам Евгению Паперному и Ольге Сумской – ведь в конкурсе принимала участие их дочь Антонина. Народные артисты наперебой повторяли, что главное не победа, а участие – тем более, в условиях частой необъективности на такого рода мероприятиях.

Теперь о самом интересном. Честно говоря, так и не поняла, какую же идею вынесли в программу мероприятия сценаристы. Когда на сцену в костюмах Белки и Стрелки выбежали ведущие – актеры комик-группы "Маски" Георгий Делиев и Борис Барский (оба, прошу прощения, уже далеко не молоды) – я, по меньшей мере, удивилась. Оказывается, конкурс задумали как... космический полет неизвестно куда, неизвестно с какой целью. Но, видно, не додумали до конца, потому что шутки на космически-инопланетные темы были несмешными, а поведение ведущих – неудачно-наигранной. "Пригласили бы Черновецкого ведущим", – пошутила одна моя коллега. И в самом деле – может, тогда инопланетная тематика вечера хоть как-то бы себя оправдала.

Концертная программа заслуживает отдельных слов. Пели наши артисты, конечно, под фонограмму. И если Потап и Настя Каменских еще как-то завели публику зажигательными танцами, то Алена Винницкая, очевидно, была не в форме – несколько раз заметно не попала в собственную "фанеру". Оттанцевали с полуголыми девушками наши, не побоюсь этого слова, секс-символы – Виталий Козловский и Василий Бондарчук. А Тина Кароль не только выступила, а еще и приз отхватила – как самая красивая певица года.

Сумская: “Нам с представителями Донецка не тягаться!”

Что же касается, собственно, участниц конкурса, то мне уже с первого их выхода стал понятен ход мнений организаторов. Создавалось впечатление, что тринадцать из пятнадцати красавиц нужны были только, как говорится, "для массовки". Интрига же должна была разгореться между двумя главными претендентками на корону – уже упомянутой Антониной Паперной и самой старшей участницей конкурса, 25-летней Кристиной Коц-Готлиб. Знакомая фамилия, не так ли? Девушка несколько месяцев пела в "Виа Гре" и уже несколько лет не может избавиться от статуса "экс-виагрянки". Пять лет назад она стала победительницей конкурса "мисс Донецк", о чем и поныне повторяет во всех интервью. Именно Антонину и Кристину в каждом выходе девушек берегли напоследок. Выходили они парой – будто для сравнения. Поэтому когда жюри объявило пятерку финалисток, никто и не сомневался, что обе девушки в нее попадут.

Обошлось без неожиданностей – победила Коц-Готлиб. В Интернете последние месяцы активно распространялись слухи об уже давно определенной победе "экс-виагрянки". "Я же публичный человек, неудивительно, что обо мне много говорят", – хлопала глазами Кристина после вручения короны победительницы. Интересно, что именно эту мысль (о публичности) за два дня до финала теми же словами озвучила Александра Николаенко – в ответ на обвинение в доконкурсном определении главной красавицы. Поэтому создалось впечатление, что Коц-Готлиб хорошо вышколили, объяснив, как нужно отбиваться от недоверчивых журналистов.

Антонину Паперную было жаль – при объявлении имени победительницы она заметно волновалась, а затем и не пыталась скрыть разочарования. Утешая дочь, Ольга Сумская громко пожаловалась: "Нам с представителями Донецка не тягаться". Обняв Паперного, добавила: "Даже двум народным артистам..."

Не хочется обращать внимание на еще несколько моментов: не слишком искреннее удивление в глазах Коц-Готлиб после объявления ее победительницей, не слишком сильное проявление радости из-за победы (вспомнилось, как в прошлом году Элеонора Масалаб на сцене просто разрыдалась), да и выигранную машину Кристина как-то слишком уже быстро пообещала подарить младшей сестре (словно заранее к этому подготовилась). Не хочется писать о том, что в кулуарах конкурса время от времени возникали разговоры о сумме, в которую обошлась победа. Остается порадоваться тому, что в Украине появилась новая главная красавица и пожелать ей успеха на международном конкурсе "Мисс Вселенная". Там критики уже не будут иметь такой благодатной почвы для недоверия.

Татьяна Данилова