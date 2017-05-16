Боевики пообещали включить в списки на обмен ученого Козловского – Геращенко

Украинская сторона завершила процедуру верификации лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников. Об этом сообщила в Facebook нардеп Ирина Геращенко, комментируя итоги работы контактной группы в Минске.

Также боевики пообещали, что при согласовании окончательных списков на обмен в них включат украинского ученого Игоря Козловского, который находится в Донецке.

ОБСЕ признала , что верификация прошла по всем международным стандартам и нормам гуманитарного права, при соблюдении конфиденциальности.

Читайте такжеСотни заключенных из украинских тюрем не хотят возвращаться на оккупированную территорию - пресс-секретарь Кучмы

"Другая сторона, наконец, пообещала, в т. ч. в формате ТКГ, что при согласовании окончательных списков в них включат И. Козловского. Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления и мы согласуем дату освобождения", - написала она.

Кроме того, украинська сторона жестко осудила факт сексуальных домогательств со стороны боевиков к женщине-представительнице миссии СММ ОБСЕ.

"Мы требуем фамилии и наказания этого подонка.. Экономическая подгруппа. Один из острых вопросов экологическая ситуация на Донбассе. Мне очень хотелось более результативного дня и лучшим подарком было бы согласование окончательной даты освобождения заложников. К сожалению, вторая сторона медлит", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 28 апреляначалась верификация заключенных, которые не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс. По данным Геращенко, почти 500 человек из списка террористов "ЛДНР" на обмен хотят остаться на подконтрольной территории Украине.