Кто, по вашему мнению, победит на Евровидении-2017? – опрос УНИАН
12:26, 12 мая 2017Общество
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Финал Евровидения-2017 состоится вечером 13 мая в Киеве.
Финал Евровидения состоится уже 13 мая / фото УНИАН
Наконец определились все финалисты международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в Киеве. Поэтому УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей относительно того, кто же победит на Евровидении в этом году.
Отметим, финал Евровидения-2017 состоится вечером 13 мая в Киеве. Букмекеры пророчат победу яркому итальянскому исполнителю Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа.
Второе место, по мнению букмекеров, достанется певцу из Португалии Сальвадору Собралу с песней Amar pelos dois, который во время полуфинала очень растрогал зрителей.
А вот в победу украинской группы О.Torvald букмекеры вообще не верят, отдавая им предпоследнее, 25 место.
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