Кто, по вашему мнению, победит на Евровидении-2017? – опрос УНИАН

Наконец определились все финалисты международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в Киеве. Поэтому УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей относительно того, кто же победит на Евровидении в этом году.

Отметим, финал Евровидения-2017 состоится вечером 13 мая в Киеве. Букмекеры пророчат победу яркому итальянскому исполнителю Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа.

Второе место, по мнению букмекеров, достанется певцу из Португалии Сальвадору Собралу с песней Amar pelos dois, который во время полуфинала очень растрогал зрителей.

А вот в победу украинской группы О.Torvald букмекеры вообще не верят, отдавая им предпоследнее, 25 место.