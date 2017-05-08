Порошенко анонсировал конкурс проекта Мемориала воинам АТО

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в ближайшее время объявление на всеукраинском уровне конкурса проекта Мемориала украинских героев, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на открытии фотовыставки «Четвертое поколение» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне сегодня в Киеве.

«Для всего украинского общества и для меня лично, как Верховного главнокомандующего,гибель каждого нашего военного – боль и неисправимая утрата. Подвиг наших победителей, которые защищают украинскую землю от российского агрессора, будет жить всегда. Для его увековечения я в свое время и подписал указ о создании Мемориала украинских героев, которые отдали свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины», - заявил он.

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«Недавно ко мне обратились десятки общественных организаций ветеранов антитеррористической операции, которые представили свое видение Мемориального комплекса. По убеждению авторов обращения, Мемориал следует разместить в историческом месте. Это должна быть максимально открытая, большая территория, где люди могли бы не только положить цветы или венки, но и находиться некоторое время, думать, вспоминать и осмысливать прошлое, настоящее и смотреть в будущее. Я согласен с предложенными подходами», - отметил Порошенко.

«Должен быть в ближайшее время объявлен всеукраинский конкурс, который с вашим участием и определит, каким должно быть здание Мемориала и его наполнение экспонатами и артефактами», - сказал он.

По словам Порошенко, лучшим местом для размещения этого Мемориала будет территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.