Евровидение-2017: Порошенко поздравил украинцев с началом конкурса (видео)

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю официального старта «Евровидения-2017». Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Украина значительно позже другие страны присоединилась к этому конкурсу, но уже во второй раз принимает «Евровидение» у себя. Победа Русланы весной 2004 оказалась созвучной с первым проевропейским Майданом. Триумфальное выступление Джамалы прошлой весной в Стокгольме вновь привело «Евровидение» в Киев. Мощная международная поддержка песни «1944» стала знаком солидарности с крымско-татарским народом. Едва ли не впервые на конкурсе победила песня такого драматического накала", - отметил он.

По словам Порошенко, внимание сотен миллионов телезрителей всего мира в эти дни будет приковано именно к Украине, "нашим европейским стремлениям, к борьбе за свободу и независимость".

Читайте такжеПривлекут 16 тысяч правоохранителей: в полиции рассказали об охране общественного порядка во время "Евровидения"

"Так совпало, но стало глубоко символичным, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму. Запомните эту дату – 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это – первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине в течение последних трех лет", - отметил президент.

"Какая бы страна не выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. А Украина - это Европа. Без всяких сомнений! Приветствую, вас, дорогие украинцы с европейской весной", - подытожил Порошенко.

Как известно, в Киеве сегодня состоится официальная церемония открытия Евровидения-2017. Украину на Евровидении 2017 будет представлять группа O. Torvald с песней Time.