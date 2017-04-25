СБУ: теракт - основная версия взрывов в Балаклее

Основной версией причины взрывов на складе боеприпасов в Балаклее остается теракт, но исследуются и другие версии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Пока основной версией остается версия, которую озвучил председатель СБУ Василий Грицак, что это была диверсия. Но мы проверяем и другие версии", - сказал Ткачук.

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По его словам, после событий в Балаклее СБУ совместно с контрразведкой, Вооруженными силами Украины, Геннштабом провели комплексную проверку состояния охраны военных объектов, и по результатам этой проверки отработаны дополнительные меры по обеспечению охраны.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Минобороны в городе Балаклея Харьковской области начали взрываться боеприпасы и возник пожар.

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Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе было слышать гул беспилотника, потом начались взрывы. Также Матиос заявил, что противодействовать диверсиям с использованием беспилотных летательных аппаратов можно только средствами радиоэлектронной борьбы.