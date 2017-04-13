Из-за пропаганды жители "ЛДНР" будут ощущать себя абсолютно чужими в Украине - журналист

Если в 2014–2015 годах местные СМИ делали акцент на военные действия и жертвы среди мирного населения, то теперь они пишут о том, что на неподконтрольных Украине территориях строится "светлое будущее". Помимо СМИ используется наружная реклама - со многих плакатов и билбордов глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко уверяет, что именно здесь "строится справедливое общество свободных и равных людей”, говорится в статье в издании Новое время.

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Главарям самопровозглашенных республик при непосредственной помощи Кремля удалось выстроить эффективную систему информационной обработки населения. В первую очередь упор делается на местные СМИ - здесь, помимо российских, выходят в эфир местные телеканалы, газеты, появились новые интернет-издания и радиостанции. Причем ни одно из оккупационных СМИ не позволяет себе даже намека на критику “правительства”.

“Информация меняет человека и его взгляды на жизнь. Если так продолжится, то очень скоро жители “ЛДНР” будут ощущать себя абсолютно чужими в Украине”, - утверждает Андрей Дихтяренко, редактор интернет-издания Реальная газета, редакция которого находится в Киеве и пишет о жизни на оккупированном Донбассе.

Если так продолжится, то очень скоро жители “ЛДНР” будут ощущать себя абсолютно чужими в Украине

Идеологическая работа ведется и во всех школах, где старшеклассники проходят курс молодого бойца, а в младших классах на уроки приходят боевики, чтобы рассказать, как они воевали “за родину”. Так, почти во всех школах прошел урок о взятии Дебальцево.

За менее чем три года последствия информационной обработки населения уже заметны. Так, согласно недавнему опросу украинского отделения международного исследовательского агентства IFAK Institut, проведенному в оккупированной части Донецкой области совместно с аналитическим центром Фабрика мысли Донбасс, 18% респондентов определяют себя как люди с новой донецкой идентичностью - гражданин “ДНР”.

Местные журналисты и разного рода пропагандисты работают под неусыпным контролем российских кураторов. Каждую неделю они получают обновленные "темники", согласно которым препарируют события в нужном ключе.

Например, перед “национализацией” самопровозглашенными республиками украинских предприятий прессе рекомендовалось объяснять, что это позитивно скажется на местной экономике.