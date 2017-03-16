Захват предприятий в "ДНР" и "ЛНР" уничтожил там Украину – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Затем началась так называемая блокада, которая позволила воспользоваться безответственными действиями политиканов для того, чтобы оправдать решение РФ о признании «паспортов» так называемых «ДНР» и «ЛНР», «регистрационных документов»... И второе, как бы это ни называть – «экспроприация», «национализация», «конфискация», или просто «захват» украинских предприятий – передача их российским олигархам или тем, кто бежал из Украины наподобие Курченко, и на сегодняшний день незаконным способом стал «владельцами» этих объектов, уничтожила Украину на Донбассе», - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании сегодня, 15 марта, принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим проявлениям.