Убийцу экс-депутата Госдумы РФ тайно похоронили на Днепропетровщине (фото)

13:33, 28 марта 2017
Общество
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Родные и близкие киллера скрылись с места захоронения, увидев журналистов.

Попрощаться с Паршовим приехал автобус с его родными и близкими / фото: ТСН

Павла Паршова, киллера российского экс-депутата Дениса Вороненкова, похоронили в Павлограде Днепропетровской области на маленьком местном кладбище.

Как сообщает ТСН, тело Паршова около трех часов ночи вывезли из столичного морга и повезли в Днепропетровскую область. Похоронили Паршова рядом с могилой его дедушки.

Попрощаться с Паршовим приехал автобус с его родными и близкими, однако, увидев журналистов, все скрылись с места захоронения.

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Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападающий, который позже скончался от полученных ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелявший – гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии.

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Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве
Теги: #Вороненков#паршов#Павлоград