Убийцу экс-депутата Госдумы РФ тайно похоронили на Днепропетровщине (фото)
Родные и близкие киллера скрылись с места захоронения, увидев журналистов.
Павла Паршова, киллера российского экс-депутата Дениса Вороненкова, похоронили в Павлограде Днепропетровской области на маленьком местном кладбище.
Как сообщает ТСН, тело Паршова около трех часов ночи вывезли из столичного морга и повезли в Днепропетровскую область. Похоронили Паршова рядом с могилой его дедушки.
Попрощаться с Паршовим приехал автобус с его родными и близкими, однако, увидев журналистов, все скрылись с места захоронения.
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Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападающий, который позже скончался от полученных ранений.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелявший – гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии.