Адвокат Вороненкова за 10 дней до убийства сообщил ФСБ адрес экс-депутата Госдумы РФ в Киеве

Адвокат экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова за 10 дней до его убийства сообщил ФСБ его адрес в Киеве. Об этом пишет "Коммерсант".

Адвокат экс-депутата Андрей Гривцов рассказал, что последний раз связывался со своим клиентом в минувшую среду около девяти часов вечера.

«Мы обсуждали по электронной почте стратегию защиты по его уголовному делу»,— сообщил Гривцов. По его словам, главным образом защита добивалась снятия заочно обвиняемого Дениса Вороненкова с международного розыска, благодаря которому он фактически оказался невыездным с территории Украины.

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Адвокат с согласия своего клиента около десяти дней назад направил в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и СКР соответствующие ходатайства, указав в них точный адрес местожительства господина Вороненкова на Ставропольской улице Киева.

Таким образом, как рассчитывала защита, его розыск должен быть прекращен, поскольку Генпрокуратура России могла сразу направить властям Украины запрос о его экстрадиции. Соответствующий запрос подлежал отклонению на том основании, что Денис Вороненков имел украинское гражданство, а эта страна, как и любые другие, своих граждан никому не выдает.

Запрос в Киев, по данным издания, так и не был направлен. А сейчас вместо него в Украину поступит новый документ, в котором надзорный орган уже попросит официально проинформировать его о смерти Дениса Вороненкова.

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Соответствующее подтверждение из Киева послужит основанием для прекращения уголовного преследования экс-депутата, который заочно обвиняется СКР в «организации рейдерского захвата».

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и убийца, который позже скончался от полученных ранений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск. 23 марта некоторые издания сообщили, что у убийцы Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Убийца якобы был уволен в запас в августе 2016 года.