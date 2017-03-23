На российском ТВ заявили о бойкоте Евровидения-2017 в Украине

Российское телевидение отказалось показывать песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как Служба безопасности Украины запретила на три года въезд участницы от РФ Юлии Самойловой-за нарушения певицей законодательства о посещение аннексированного Крыма, передает ТСН.

Правоохранители в течение нескольких недель тщательно изучали все обстоятельства и резюмировали, что факты относительно выступлений на полуострове и антиукраинских сообщений в соцсетях подтвердились.

"Закон – один для всех", - прокомментировала запрет спикер СБУ Елена Гитлянская. После объявления этого решения в российских же СМИ началась настоящая вакханалия с призывами отобрать у Украины право проводить конкурс и призывы к Европейскому вещательному союзу о помощи.

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Организаторы конкурса заявили, что постараются уговорить Украину отменить решение. "Мы должны уважать законы страны, где находимся. Однако мы глубоко разочарованы в этом решении, которое, мы считаем, противоречит духу конкурса", - отметили они.

Всему виной - выступления Самойловой в оккупированном Крыму и антиукраинские материалы в сети. Кандидатуру певицы с ограниченными возможностями выбрали более неделю назад. Тогда российские СМИ начали спекулировать на этом и обвинять Украину в намеренном ущемлении прав Самойловой.

Российский телеканал "Россия 1" уже заявил, что руководители крупнейших медиахолдингов РФ согласились не транслировать Евровидение из Украины вообще. Вместе с тем в пресс-службе "Первого канала" России отметили, что подобные решения не осведомлены и проверяют распространенную в интернете информацию.