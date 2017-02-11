Белорусского посла вызвали в МИД Украины из-за задержания Жадана

Посла Беларуси в Украине Игоря Сокола в связи с задержанием в Минске белорусскими компетентными органами украинского писателя Сергея Жадана вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с задержанием украинского писателя Сергея Жадана в Беларуси.

«Руководителю белорусской дипмиссии высказано глубокое беспокойство ситуацией с задержанием и запретом въезда Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.

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Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные по состоянию на сегодня, "не удовлетворяют украинскую сторону".

Также сообщается, что в ближайшее время будет проведен телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничный номер Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины. Силовики спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь.

Сегодня вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что МИД Украины готовит ноту протеста против задержания Жадана.