Беларусь отменила запрет на въезд для Жадана

Власти Беларуси аннулировали запрет на въезд украинскому писателю Сергею Жадану. Решение было принято в течение нескольких часов, сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

«То, что вопрос положительно решился, - это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай», - сказал Жадан.

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Комментируя решение об отмене запрета, Жадан на своей странице в Facebook написал, что «здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темникам».

Он добавил, что очень доволен возможностью и в дальнейшем посещать Беларусь и углублять украинско-белорусские культурные связи.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничного номера Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины.

После этого силовики выяснили в Комитете госбезопасности Беларуси, что еще в 2015 году Жадану был запрещен въезд на территорию России, что объяснялось формулировкой "за причастность к террористической деятельности". «А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и в Беларуси с Казахстаном», - сообщал сам потерпевший.

Также милиционеры спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь.

В связи с задержанием писателя в МИД вызвали посла Беларуси Игоря Сокола. Представитель министерства заявил, что разъяснения белорусской стороны относительно задержания Жадана не удовлетворяют украинскую сторону.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеєм ситуацию с задержанием в Минске украинского писателя.