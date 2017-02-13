Инцидент с крымскотатарским батальоном на Чонгаре: глава Херсонской ОГА назвал причину

"Во время военных учений подразделений ВСУ была действительно конфликтная ситуация, учитывая то, что нет слаженных действий военных подразделений и формирования "Аскер", которое сейчас временно дислоцируется на Чонгаре. В результате этих неслаженных действий было принято решение ВСУ разоружить представителей подразделения с целью изучения ситуации и дальнейшей совместной работы. В ВСУ между подразделениями есть обмен информацией и планами. Оперативно-тактические группировки не обмениваются планами с таким формированием как "Аскер", это нормальная штатная ситуация. Просто в процессе военных учений кто-то, возможно, неправильно друг друга понял", - цитирует Гордеева 112.ua.

Гордеев подчеркнул, что на этот момент ситуация уже стабилизировалась, есть план дальнейших совместных действий по защите временно разделенной границы с Крымом между "Аскером" и ВСУ.

Как сообщал УНИАН, радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

Это произошло 12 февраля вечером. Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров 13 февраля подтвердил факт нападения на общественную организацию "Аскер", на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.

В ВСУ в свою очередь опровергают слова Чубарова, заявляя, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

"Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины", - отмечается в сообщении ВСУ.

Вскоре Чубаров заявил, что инцидент на Чонгаре исчерпан.