Винницкая коза ностра

Быть профессионально честным следователем в нашей стране опасно. Василий Маляренко, профессиональный следователь прокуратуры, президент организации родителей убитых детей Винничины в этом пошел до конца. Платой за честность стала жизнь его сына. Тарас Маляренко не дожил месяц до своего двадцатипятилетия. Его смерть стала местью отцу - следователю Западной транспортной прокуратуры за раскрытие уголовных дел, которые пытались замять его коллеги.

- У меня были документы, которые подтверждали, что ответственные лица прокуратуры брали взятки. Сына убили, документы украли. Сейчас отобрали землю в селе, на которую у меня был акт. Угрожают моей жизни. А я отвечаю им: меня на небесах ждет сын, а вы свои деньги в могилу не унесете, - рассказал корреспонденту УНИАН Василий Маляренко, - А теперь я не только хочу установить правду об убийстве своего сына. Я хочу помочь другим родителям. Поймите, многие из этих дел для профессионального следователя - задача даже не средней сложности. Их можно закрыть очень быстро. Дела не раскрываются только по одной причине – за бандитов вступаются влиятельные родственники, которые «стимулируют правоохранителей».

Раньше каждый из родителей убитого и поруганного ребенка в одиночку искал справедливости. Поодиночке пикетировали МВД, требовали, выстаивали очереди. А потом объединились. «Наших детей не вернуть, но зло должно быть наказано. Бандиты должны начать бояться закона. Правоохранители или должны уходить или должны работать и раскрывать преступления», - вот лейтмотив их деятельности.

Истории убитых и изнасилованных детей уже обошли все винницкие газеты.

Сергей Нежевский… По версии родителей его избил, изнасиловал хозяин кафе со своим охранником и водителем. В это кафе Сергей зашел выпить пива. Кстати, хозяин - преподаватель военной кафедры местного медуниверситета, о его гомосексуальных наклонностях знает весь город.

Александр Олейник, известный на всю Украину спортсмен по самбо. Он работал телохранителем, закрыл своим телом клиента, когда на него покушались. Хозяин, оставшийся в живых, если по-честному, должен был бы дело о раскрытии этого преступления сделать делом своей чести. Ведь какой еще молодой парень так искренне последует профессиональной инструкции, и отдаст жизнь, спасая клиента. А тот, вероятно, предпочел договориться с заказчиками, чтобы его больше не беспокоили.

Сергей Мосман, старший сын в семье, где пятеро детей. Он сам шил им обувь, готовил еду и забирал из школы. В день первой зарплаты его убили, потому что спешил домой и отказался «прославиться». Его убийце, сыну бывшего сотрудника МВД, дали три года условно с испытательным сроком два года. Это – обычное для Винницы дело, когда люди, совершившие убийства, вальяжно выходили из здания суда с тремя годами «условно». Сыновья и внуки силовиков, кстати, в этом крае очень часто становятся бандитами. Руками милицейских сынков были убиты Александр Олейник и Юрий Падалка. Люся Белан , 15 лет. Закончила колледж. Ее тело нашли на следующий день. Дело не расследуется.

Не расследуется дело и шестилетнего Богдана Казака, у которого, похитив, сначала вырезали почки, а потом убили.

Интересно, что следователя, который практически завершил дело о другой убитой и расчлененной девушке, убили, когда он находился в своем кабинете.

Недавно к этой организации присоединились родители двух изнасилованных девушек, одна из которых инвалид. «Вы не хотите денег? – спрашивали родители насильников у этих женщин. - Как хотите, мы найдем кому их дать». Пока организация добилась смены следователя в деле об изнасиловании дочерей.

Василий Маляренко говорит, что, как бывший следователь, он четко знает, что нужно делать в том или ином деле, он инструктирует родителей, сам держит под контролем ход некоторых дел. Его поддерживает вся Винница, все разуверившиеся в справедливости горожане болеют душой за родителей, чьи дети стали жертвами бандитизма и коррупции. По словам Василия Маляренко, прокурор обещал ему: я, может, и сам сяду, но тебя все равно посажу. Организация «Родителей убитых детей Винничины» - пока единственная в Украине, но, может быть, их пример впечатлит общественность из других регионов? Других, некоррумпированных, милиции и прокуратуры, у нас, увы, нет. И, возможно, подчистить их смогут вот такие вот люди. Их страдания и жертвы дают им такое право.

Маша Мищенко