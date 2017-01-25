Луценко не исключает, что Украина откажет в экстрадиции бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе

Луценко отметил, что накануне лично "переговорил" с "Грузинским корпусом" в составе Вооруженных сил Украины и с генпрокурором Грузии Ираклием Шотадзе, а также с представителем грузинской оппозиции Гиви Таргамадзе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве арестовали родственника покойного президента Узбекистана Каримова - СМИ

"Их обращения, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Церцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовал обороне Украины и Грузии от российской агрессии", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, 19 января стало известно, что Соломенский райсуд Киева арестовал на 40 суток грузинского добровольца Гию Церцвадзе, который принимал участие в АТО на востоке Украины.

По словам его адвоката Ксении Проконовой, Церцвадзе задержали 15 января украинские пограничники в аэропорту «Киев», поскольку его фамилия есть в базе данных Интерпола по представлению РФ о том, что якобы Церцвадзе в 2003 году в Сочи совершил убийство.

При этом адвокат заявила, что обвинения российской стороны в якобы убийстве сфабрикованы и носят политический характер.

Она предполагает, что РФ разыскивает Церцвадзе за то, что он, как профессиональный военный, участвовал в российско-грузинском конфликте в августе 2008 года, а затем воевал на Донбассе. То есть, как отметила адвокат, мотивы преследования Церцвадзе являются исключительно политическими.

В свою очередь прокуратура Киева 19 января сообщила, что проверяет информацию о задержанном гражданине Грузии Церцвадзе, который находится в международном розыске, на предмет его пребывания в зоне АТО в составе добровольческих сил.

"Мужчина был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи", - отмечалось в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что существует устоявшаяся практика невыдачи другой стране граждан, если это может грозить их жизни и здоровью. "В случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, стране-агрессору будет отказано в выдаче этого человека", - добавили в прокуратуре Киева.