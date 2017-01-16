Скандальный судья Чаус так и не явился на допрос в НАБУ

Об этом в комментарии журналистам заявила пресс-секретарь Бюро Светлана Олифира, сообщает «112 Украина».

«Пока информации о том, где находится господин Чаус, и почему он не явился, у нас нет. Мы будем просить суд разрешить специальное досудебное расследование. После того, как досудебное расследование будет завершено, по решению детектива и прокуроров производство будет направлено в суд», - рассказала пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 г. детективы НАБУ разоблачили Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в пользу подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября Чауса был объявлен в национальный розыск. С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

13 января НАБУ вызвало его на допрос.