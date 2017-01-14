В Лукьяновском СИЗО отрицают, что "торнадовец" Онищенко отрезал ухо экс-подчиненному

Заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко отрицает, что арестованный экс-командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко отрезал ухо своему бывшему подчиненному Максиму Глебову, сообщает Громадське.

Вместе с тем Савченко не смог объяснить кадры видео, на котором зафиксировано, вероятно, нападение Онищенко на своего подчиненного.

"Я видел это видео, но не могу объяснить, что там происходило, я не видел. Со слов дежурного, Глебов отрезал себе ухо до того, как было нападение на младшего инспектора. Потом он пытался кидаться на сотрудников, и его держали "торнадовцы", вот и все", - сказал Савченко.

В Министерстве юстиции не смогли подтвердить или опровергнуть факт нападения Онищенко на своего подчиненного.

"Были рапорты от дежурных. Потому что это происходило в быстром режиме. А видео смотрели уже вчера ночью. Поэтому, я думаю, расшифровка того видео с серверов затянуло время. Если окажется, что видео достоверное, то будет проведено расследование и будут сделаны соответствующие выводы", - заявил замминистра юстиции Денис Чернышов.

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По словам Чернышова, если подтвердится, что ухо Глебову отрезал именно его экс-командир Онищенко, то "было бы логичным в дальнейшем содержать их в разных местах".

"Несмотря на постановление Оболонского райсуда, мы, вместе с военной прокуратурой, будем думать, как действовать дальше", - уточнил Чернышов.

Как сообщал УНИАН, ранее было опубликовано видео из Лукьяновского СИЗО, на котором видно, что бывший боец спецроты "Торнадо" Максим Глебов не отрезает себе ухо.

Ранее бывший командир "Торнадо" Онищенко заявил, что Глебов сам себе отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за "эмоции после суда".

Адвокат Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств майора Лукьяновского СИЗО.

Напомним, 11 января в Киеве произошли столкновения между заключенными и охраной в Лукьяновском СИЗО. Позже стало известно, что один из "торнадовцов" Максим Глебов отрезал себе ухо.