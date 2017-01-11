ООН: необходимо снижать зависимость пострадавших на Донбассе украинцев от гуманитарной помощи

Об этом заявил директор Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Янтомас Хиемстра, сообщает Центр новостей ООН.

Представитель ООН напомнил, что для оказания помощи местному населению ПРООН создала отделение на востоке Украины. В рамках реализации инновационных проектов ПРООН, например, поддерживает усилия по восстановлению поврежденных систем подачи воды, обеспечивает население строительными материалами, помогает восстанавливать сельское хозяйство.

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«Хочу внести ясность и подчеркнуть, что мы не считаем, что сегодня деятельность в сфере развития важнее, чем гуманитарная деятельность и наоборот. Мы - за одновременные усилия на двух направлениях», - сказал представитель ООН.

В качестве примера он рассказал, что гуманитарные учреждения ООН снабжают пострадавших продуктами питания, которые можно закупать у местных фермеров и местных бизнесменов, что будет способствовать росту доходов местного населения и созданию рабочих мест. Сегодня ООН все более активно использует программы обеспечения пострадавших людей наличными средствами «в обмен на труд».

Обитателям временных приютов в качестве помощи выдают строительные материалы для возведения или восстановления своего собственного жилья.

«Такой подход поможет снизить зависимость населения от помощи… Именно этот подход ПРООН берет на вооружение на Донбассе. В рамках нашей программы по занятости менее чем за год нам удалось создать 950 новых рабочих мест», - заявил Хиемстра.

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Он рассказал о восстановлении завода по производству метизов, который был в свое время закрыт из-за боевых действий. Это произошло при содействии ПРООН и финансовой поддержке Японии. Сейчас завод обеспечивает рабочими местами как местных жителей, так и перемещенных лиц, а также поставляет на рынок крайне необходимые строительные материалы.

Также Хиемстра заявил, что планы ПРООН в Украине не ограничиваются ближайшим будущим, и призвал доноров со всего мира поддержать эти усилия.