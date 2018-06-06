Украина-2017: что сулят планеты, карты и цифры

Интриги внутренней политики

Астролог Наталья Нестеренко рассказывает, что в первой половине 2017 года внутренняя политика Украины останется неопределенной, а действующая власть будет стараться максимально укрепить свои позиции. «Политика президента в 2017 будет более кулуарной. Нередко, пытаясь решить какие-то вопросы непрозрачными методами, глава государства будет ослаблять свое положение», – говорит она.

В первой половине будущего года может начаться окончательный распад действующей коалиции. Однако, по словам астролога, резких перемен, в частности, перевыборов не будет.

Политические конфликты, которые начнутся в начале года, усилятся к концу весны. «В результате всех этих процессов, в июле-августе наметятся основные линии политических противостояний на ближайшие два года, могут появиться люди или политические силы, которые станут главными конкурентами действующей власти. Своей кульминации эти процессы достигнут в 2018 году», – сообщает Нестеренко.

По словам таролога Ольги Соломки, большая опасность смены первых лиц появится летом 2017. Однако, в итоге, из этого ничего не получится.

Между тем, прогноз таролога не исключает громких кадровых изменений. К примеру, по ее словам, в 2017 году может произойти отставка главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Ольга Соломка убеждена, что украинцам нужно спокойно воспринимать нестабильность. «Китайцы считают, что всякая болезнь разрешается через кризис. Так что обострение, в итоге, приведет к улучшению ситуации», – говорит она.

Так или иначе, благоприятные изменения в 2017 году Украине сулит нумерологический прогноз. Для общего понимания отметим, что в нумерологии существует понятие кверсуммы, когда любое число, дата или математический ряд сворачиваются до однозначного числа, и дальнейший анализ происходит по характеристике чисел от 1 до 9. «Отсюда берется и 9-летний цикл развития для любого рассматриваемого объекта», – объясняет нумеролог Любовь Павленко.

Согласно этому циклу, сейчас мы живем в «Пятерке» (пятый год начался в День рождения Украины 24 августа 2016). «Пятерка» – это самое нестабильное и кризисное число. Доминирующая вибрация перемен не дает построить устойчивый фундамент, сильно желание объять необъятное», – рассказывает нумеролог.

А вот в 2017 году у Украины есть все шансы на изменения. Во-первых, по нумерологическим характеристикам, у страны изначально очень сильный потенциал. А, во-вторых, 24 августа 2017-го мы вступаем в более спокойный 6-й персональный годовой цикл. «Шестерка» – это всегда выход из кризиса, она направляет к равновесию и примирению спорящих сторон. По словам нумеролога, это очень социальное число, оно влияет на преданность своей семье, на готовность служить родной стране.

Экономическая сознательность населения

Согласно астрологическому прогнозу, экономические вопросы будут в приоритете для власти где-то до августа 2017. «Возможно укрепление экономики, даже некий рост экспорта», – рассказывает астролог Наталья Нестеренко и добавляет, что, к сожалению, рядовые украинцы улучшений на себе не прочувствуют.

Так считает и таролог Ольга Соломка. «Да, в 2017 Украина начнет немного богатеть, по цифрам будет виден рост, но это не совсем будет заметно по каждому отдельному человеку», – сообщает она.

На фоне такого положения вещей, по словам таролога, в 2017 году начнет укрепляться общественная сознательность – рядовые украинцы будут развивать личные контакты и небольшие бизнесы за рубежом. «Продолжат расширяться связи между гражданами Украины и украинской диаспорой. Население начнет проникать в «большой мир» собственными силами без помощи официальных структур», – говорит Соломка.

Таролог уверена, что такая инициативность населения также поспособствует росту украинской экономики.

Согласно нумерологическим характеристикам Украины, до конца августа 2017 года украинцам будет способствовать успех во всех сферах, связанных с торговлей, юриспруденцией, общением и путешествиями. Можно внедрять перемены в своей жизни, отправляться в командировки, менять работу или место жительства. Во второй половине 2017 года начинается год «Шестерки», где успех будет сопутствовать семейному бизнесу и любым партнерским отношениям. «Это может быть сфера медицины, образования, социальная работа, сфера красоты и моды в самом широком смысле. Все, что направлено на улучшение комфорта людей и оказание полезных услуг», – объясняет нумеролог Любовь Павленко.

Астрологический прогноз на 2017 год предполагает, что с конца марта по конец мая, население Украины столкнется с экономическими и финансовыми трансформациями, в частности, колебаниями курса национальной валюты. Карты, в свою очередь, говорят, что уже в январе-феврале доллар может «прыгнуть» до 40 гривен. Но позже все-таки стабилизируется и вернется к 30.

По словам астролога Нестеренко, есть факторы, указывающие на стагнацию во второй половине года. Вероятны сложности с международными кредитами и внешней поддержкой для государства, проблемы в банковской сфере. Впрочем, глобальных потрясений не будет. «Инфляция в течение 2017 года будет расти, но не катастрофически. Все негативные факторы будут сдерживаться», – добавляет астролог.

Повороты внешней политики

По мнению таролога Ольги Соломки, в 2017 году мировые партнеры Украины будут меньше нам помогать. Уменьшатся объемы финансирования, поскольку США и Европа будут зациклены на самих себе. Однако это не означает, что Украина совсем потеряет поддержку мировых партнеров. К примеру, согласно астрологическому прогнозу, в январе-феврале возможны позитивные решение по международному сотрудничеству. С января по март и с августа по сентябрь – возможны решения по предоставлению Украине безвизового режима.

Астролог Нестеренко говорит, со второй половины года ситуация во внешней политике кардинально изменится, но пока не ясно, насколько это отразится на Украине. «Поворот будет точно, а в июне-июле уже будет ясно, в какую сторону. Период с июня по сентябрь будет периодом перемен для нас», – отмечает она.

Нумерология же гласит, что «пятый» год (до Дня Независимости в августе) откроет Украине перспективы для плодотворного сотрудничества с Соединенными Штатами. «Число предназначения США – «Пятерка», символизирующая перемены, а в Украине продолжается 5-й персональный год, то есть мы также находимся под влиянием одной вибрации. Это лучшее время для перемен, расширения горизонтов и использования опыта. Такие точки соприкосновения всегда необходимо грамотно использовать», – объясняет нумеролог Любовь Павленко.

Кроме того, по ее словам, у США также есть общие вибрации с Россией – для россиян в данное время сильна вибрация «Двойки», а в США продолжается период «двойки» по 9-летнему циклу. Таким образом, у этих стран также есть шанс выстроить общую линию сотрудничества в каких-то вопросах.

Война

Интересно, что по нумерологическим характеристикам, главное предназначение для Украины выражено в «Семерке» – энергии движения и саморазвития. Это значит, что для украинцев, как носителей числа 7, очень важна самоидентификация, и это значит, что Украина может процветать, только оставаясь суверенным государством. «То есть, мы должны понимать, что главные для нас процессы происходят внутри страны, а не извне», – подчеркивает нумеролог Любовь Павленко.

По словам таролога Ольги Соломки, в 2017 году возможны перемены в зоне боевых действий на востоке Украины, в частности, у Украины есть шанс добиться реализации своей позиции в Минских соглашениях – сначала контроль за границей, потом выборы на неподконтрольных территориях.

Согласно астрологическому прогнозу, в начале 2017 года (особенно, с января по март) существует высокая вероятность обострений в зоне боевых действий. После этого начнется длительный процесс пересмотра существующих соглашений, возможно, сформируются новые. В июле-августе возможен еще один период обострений, но астролог Наталья Нестеренко подчеркивает: обострения не серьезные, угроз разрастания конфликта и потери новых территорий нет. «В течение 2017 года окончательного решения по неподконтрольным территориям нет, и кардинально ситуация не изменится. Однако все действия будут направлены на сглаживание ситуации, и к концу года все идет к умиротворению», – отмечает астролог.

Катаклизмы

В 2017 году будут действовать астрологические факторы, при которых возможны как явные катаклизмы, так и косвенные – к примеру, какие-либо шаги, негатив которых проявится в будущем. Наталья Нестеренко сообщает, что по крайней мере в предыдущие годы при аналогичных астрологических факторах подобное случалось. «Скниловская трагедия (трагедия во время авиашоу в 2002 году, - УНИАН) – это пример явной катастрофы, а назначение Януковича на пост премьера в 2002 году – косвенной», – объясняет она.

В 2017 году вероятность различного рода катастроф (техногенных, транспортных, политических) крайне высока с января по первую половину февраля, май-июнь, октябрь-ноябрь.

Между тем, по мнению таролога Ольги Соломки, огромных природных катаклизмов - пожаров или потопов - в 2017 году в Украине не будет. «Разве что продолжится тенденция по крушению старых домов из-за халатности – это то, что будет превалировать», – подчеркивает она.

Таким образом, в 2017 году Украина, конечно, не будет хватать звезд с неба, но в определенных вещах вполне может добиться успеха. Впрочем, главное, что ни один из прогнозов, пусть даже крайне удручающий, не связывает нам руки. Скорее даже наоборот – указывает на потенциальные слабые места, дает шанс укрепить их и все изменить. Не зря же в народе говорят: предостережен – значит вооружен.

Ирина Шевченко