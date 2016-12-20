В Киеве могут отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Антимонопольный комитет признал решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время незаконным. Об этом говорится в сообщении Киевского областного территориального отделения АМКУ в Facebook.

В сообщении отмечается, что АМКУ обязал Киевсовет отменить такое решение.

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«20.12.2016 года административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ признал действия Киевского городского совета, которые заключаются в принятии решения № 19/1024 от 22.09,2016 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли на территории г.Киева с 23:00 до 10;00 часов" нарушением, которое предусмотрено п.3 ст. 50 и абз.9 ч.2 статьи 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения антиконкурентных действий органом местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Ранее, в Киеве апелляционный суд удовлетворил иск предпринимателей относительно отмены запрета продажи алкогольных напитков в МАФах.